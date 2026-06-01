Եվրոպան մերժում է թուրքերին

Մահմեդականների Քուրբան Բայրամի (Զոհաբերության տոն) կապակցությամբ կտրուկ աճել է Թուրքիայի քաղաքացիների դիմումները եվրոպական վիզա ստանալու համար։
Դա հանգեցրել է մերժումների աննախադեպ բարձր մակարդակի։ Եվրոպական 7 երկրներում Թուրքիայի քաղաքացիների վիզայի դիմումների մերժման ցուցանիշը հասել է 20-35 տոկոսի։
Վերջին տարիներին եվրոպական երկրները գնալով խստացնում են Թուրքիայից ներկայացվող վիզայի դիմումների նկատմամբ իրենց քաղաքականությունը։ Դրա հետևանքով Թուրքիայի քաղաքացիների վիզայի հայտերի մերժման մակարդակը հասել է պատմական առավելագույնի, հաղորդում է Ermenihaber-ը։
Եվրոպական երկրները, տարբեր պատճառաբանություններ ներկայացնելով, այդ թվում քաղաքական զարգացումները, սկսել են Թուրքիայից ստացվող վիզայի դիմումների զգալի մասը մերժել։ Տվյալների համաձայն՝ Թուրքիայի քաղաքացիների վիզայի դիմումների ամենաբարձր մերժման ցուցանիշ ունեցող եվրոպական երկրներն են.
Մալթա — 34.8%
Լեհաստան — 29.3%
Շվեդիա — 26.5%
Նորվեգիա — 24.7%
Ֆինլանդիա — 21.2%
Գերմանիա — 21.1%
Դանիա — 19.2%
