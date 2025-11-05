05/11/2025

Ուռռա՜, մեքենաներով են գալու․ Անեկդոտ է, բանալին ձեռքիս է, պայուսակը տանում են, տանեն

infomitk@gmail.com 05/11/2025 1 min read

Գոյաբանական խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Առանց չափազանցության, երկիրն արհավիրքի մեջ է։ Արհավիրքն այսպես եմ պատկերացնում։ Երբ մարդ տեղյակ չէ իր գլխի գալիքի մասին և միջոցներ չի ձեռնարկում՝ կանխելու, դեմն առնելու։

Հրապարակ թերթը գրել է․ Հայաստանում այս վիճակն է։ Հակառակորդը հայտարարում է, որ ողջ Հայաստանը իմն է, երկրի ղեկավար կոչեցյալը սկսում է արդարացնել, թե նա ինչու է այդպես ասում։ Դուք հանգիստ քնե՜ք,- հանդարտեցնում է,- նա  այլ մտքով է ասել։

Ու Ալիևի փոխարեն ինքն է պատճառաբանությունների մի ողջ փաթեթ դեմ տալիս։ Հակառակորդն ասում է, մենք մեքենաներով ենք Հայաստան գալու, մի այլ դեմքով ասում է՝ տեսնու՞մ եք, որ ասում էի տանկերով չեն գալու, չէիք հավատում։ Ուռռա՜, մեքենաներով են գալու։

Հայաստան աշխարհը «ճամփորդական պայուսակ» են դարձրել։ Թևների տակ են առել, Արևմուտքից Արևելք, հարավից, հյուսիս են տանում, մեկ էլ նկատում, որ «պայուսակը» այլևս չկա։

Բայց որպեսզի տան անդամները ,, հանգիստ մնան,, և անհանգստության նշույլ ցույց չտան, «պայուսակը» կորցնողը սփոփում է՝ «Մի մտածեք,  «պայուսակը» տանում են, թող տանեն, բանալին ձեռքս է»։

Հայաստանը բովանդակությամբ փոքրացրել է այնքան, որ մի պայուսակի գին ունի։ Նիկոլ Փաշինյանն անեկդոտի հերոսը չէ, որ արդարացումներ է փնտրում ու ասում՝ բանալին ձեռքս է, ես ինքնիշխան եմ։ Հայաստանն է «պայուսակ» չէ, որ տարել ու տանում են մեզնից։

Արհավիրքը սա է, երբ կան մարդիկ, որ հավատում են այս անեկդոտին ու չեն ծիծաղում, երբ «պայուսակ» տանողն ասում է՝ մի վախեցեք ինձնից, ձեր հետևից էլ եմ գալու՝ բայց որ թե տանկերով, այլ մեքենաներով։

Սա մի պարզ վկայություն է, որ ճամփան բաց է, ավելորդ ուժ պետք չէ գործադրել։ Հայաստանը մեր ափի մեջ է․ մարտավարական դիրքերը հանձնված են։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մկրտված է, բայց վայրն ու կնքահայրը՝ գաղտնիք են

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իտալական East Journal-ը բացասաբար է անդրադարձել Հայաստանին ու քննադատել Փաշինյանին

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը «բինոկլը» առած բոլորի տների, անկողինների մեջ է նայում, Ալիևն՝ իր

05/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ոստիկանության նախկին պետ Վլադիմիր Գասպարյանից կբռնագանձվի 35 միլիոն 200 հազար դրամ․ այլ մանրամասներ

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանն ընդդեմ գողական աշխարհի, ադրբեջանցի է սպանվել, 34 ձերբակալված կա

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ապօրինի հրազեններով որսացել են բեզոարյան այծ, կաքավներ. մեքենայից նետել են որսը, դիմել փախուստի

05/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աղազարյանի «Երկրի իրական կողմը» գրքի ծնունդը՝ ի պատասխան Փաշինյանի «Երկրի հակառակ կողմը» գրքի. Տեսանյութեր

05/11/2025 infomitk@gmail.com