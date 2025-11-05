05/11/2025

Ռուբեն Վարդանյանն առաջարկել է դատական նիստին հրավիրել Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության ներկայացուցչին

05/11/2025

Բաքվում շարունակվել է Արցախի նախկին պետնախարար, գործարար, բարերար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ շինծու դատավարությունը։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները հայտնում են, թե այսօր ցուցմունքներ են տվել «տուժողները»։

Տարբեր մարդիկ եկել են դատարան ու պատմել, թե որտեղ և ինչ վիրավորում են ստացել և այլն, կամ թե իրենց հարազատները որտեղ են զոհվել։

Ռուբեն Վարդանյանն այսօր հերթական միջնորդությունն է ներկայացրել և խնդրել դատական նիստին հրավիրել Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության ներկայացուցչին: Նա նշել է, որ դա կապված է իրեն առաջադրված մեղադրանքի հոդվածներից մեկի՝ Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանն ապօրինի հատելու հետ:

Գլխավոր դատախազը խնդրել է դատարանին մերժել Ռուբեն Վարդանյանի ներկայացրած միջնորդությունը։ Դատարանը որոշում է կայացրել միջնորդությունը թողնել առանց քննության։

Ըստ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների՝ հրապարակվել են դատարանում, ինչպես նաև քրեական գործի նյութերում իբրև թե առկա և նախաքննության ընթացքում հավաքագրված փաստաթղթերը, ուսումնասիրվել են «ապացույցները»:

Հերթական «դատական նիստը» նշանակված է նոյեմբերի 18-ին։

