08/11/2025

Ոխ չենք պահում, բայց ․․․ Ինչ է ասել Էրդողանը Բաքվում հայերիս դեմ հաղթական շքերթում

infomitk@gmail.com 08/11/2025 1 min read

«Այսօր Ղարաբաղի յուրաքանչյուր անկյուն լի է զարգացմամբ, խաղաղությամբ, բարգավաճմամբ և ազատությամբ»։

Ըստ APA-ի, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այս հայտարարությունն արել է Բաքվում այսպես կոչված «Հայրենական պատերազմում հաղթանակի հինգերորդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսի»  ժամանակ։

«Աստված Ադրբեջանին և թյուրքական աշխարհին տա ևս շատ հաղթանակներ»։

Նա նշել է, որ «Ղարաբաղում տարած հաղթանակը հավերժ ոսկե տառերով է փորագրված թյուրքական աշխարհի պատմության մեջ»։

«Այս խաղաղությունն ու վստահությունը կշարունակեն ամրապնդվել։ Ղարաբաղում տարած հաղթանակը ոչ միայն վերջ դրեց մեծ անարդարությանը, այլև բացեց դուռ դեպի նոր դարաշրջան տարածաշրջանում:

Հայրենական պատերազմը փոխեց նաև աշխարհաքաղաքական իրողությունները Ասիայում և Եվրոպայում։ Մենք ոխ չենք պահում, բայց թույլ չենք տա անցյալի տառապանքների կրկնություն»,-հայտարարել է Թուրքիայի առաջնորդը:

Հիշեցնենք, որ ի թիվս այլ հյուրերի, Բաքվի զորահանդեսին ներկա են նաև Պարսկաստանի վարչապետն ու Ղազախստանի ՊՆ նախարարը:

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ժամանել է Բաքու։

Ինչպես հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները, Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանում Էրդողանին դիմավորել են Ադրբեջանի առաջին փոխվարչապետ Յագուբ Էյուբովը, փոխարտգործնախարար Սամիր Շարիֆովը, Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը և այլ պաշտոնյաներ։

Նշենք, որ այս պահին Բաքվի Ազատության հրապարակում մեկնարկել է այսպես կոչված «Հաղթանակի հինգերորդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսը»։

Շքերթին մասնակցում են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆը։

Ավելի ուշ նախատեսված է երեք առաջնորդների հանդիպումը՝ փոխադարձ և տարածաշրջանային հարցեր քննարկելու նպատակով:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ղարաբաղը Ադրբեջան է․ Ֆիդանը այսպիսով է ընդգծել իր խորը հարգանքը

08/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այժմ դատվում են Բաքվում և ադրբեջանական թեյ են խմում քննչական մեկուսարանում․ հեգնել է Ալիևը

08/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը Ալիևին ասել է․ «Դուք ուզում եք, որ ինձ սպանե՞ն»․ Բայրամով

08/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ղարաբաղը Ադրբեջան է․ Ֆիդանը այսպիսով է ընդգծել իր խորը հարգանքը

08/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նարեկ Կարապետյանի հարցազրույցը Թաքեր Կարլսոնին՝ հայերեն թարգմանությամբ․ Տեսանյութ

08/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն սկսել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթի պատրաստումը

08/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը ներքին չարության հսկայական ծավալ ունի․ Քոչարյան

08/11/2025 infomitk@gmail.com