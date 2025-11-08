Ռուսաստանում համարում էին, եթե ես վայր դնեմ պաշտոնը, այն կզբաղեցնի ռուսամետ գործիչ Կարեն Կարապետյանը․ Սարգսյան

«Իմնեմնիմին» հրապարակել է հատված ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ «Քաղաքացիական կրթության դպրոցում» տեղի ունեցած հանդիպումից: Հանդիպման ընթացքում Սարգսյանը անդրադարձել է 2018-ի իշխանափոխության օրերին Ռուսաստանի դիրքորոշմանը:
«Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը ձեռնպահ մնաց մեզ պաշտպանելու հարցում: Ինչու՝ կարող են լինել տարբեր պատճառներ, օրինակ՝ Ուկրաինայի փորձը, երբ Մայդանի ընթացքում փորձեցին աջակցել, բայց դա չստացվեց»,- նշել է Սարգսյանը:
Նա ընդգծել է, որ լավ հասկանում է հարցի ենթատեքստը՝ իշխանափոխությունը կապված էր Արցախյան խնդիրների հետ, բայց ընդգծել է իր սկզբունքային դիրքորոշումը. «Ես միշտ ասել եմ, և շարունակելու եմ ասել, որ ինձ համար ազգային շահերը գերակա են իշխանությունից. Ղարաբաղով եմ եկել, Ղարաբաղով էլ կգնամ»:
Սարգսյանը խոսել է նաև Ռուսաստանի գործելակերպի մասին՝ նշելով, որ այն օրերին Ռուսաստանի արձագանքը համարյա անտարբեր էր: «Ռուսական ազդեցության կառույցները հիմնականում հետևում էին հրապարակային իրադարձություններին և ասում էին, որ նպատակն է կանխել շարժման հակառուսական ուղղվածությունը. արևմտյան կառույցները դա ընկալեցին որպես ռուսական նախաձեռնություն և սկսեցին ակտիվ դեր խաղալ»:
Նա հավելել է, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը կարելի է հասկանալ. «Նրանք կարծում էին, որ նույնիսկ եթե ես վայր դնեմ պաշտոնը, այն կզբաղեցնի ռուսամետ գործիչ՝ Կարեն Կարապետյանի տեսքով. դա մեծ ողբերգություն չէր: Մեծ խնդիր կլինի միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանում առաջանան հակառուսական տրամադրություններ»:
