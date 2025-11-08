Սա նայեք այսօր, ոչ թե դրանց «տոնած հաղթանակը». Լուսանկար․ Մարտիրոսյան

Սա նայեք այսօր: Սա էլ է շքերթ և տեղի է ունեցել Բաքվում: Սա է այն կռվի արդյունքը, որը տվել է հայ ռազմիկը 44-օր պաշտպանելով իր հողը:
Հայ զինվորը կռվել է, բայց իրականում ստացել ոչ թե մարտական նահանջի այլ խորքում քաղաքական նահանջի հրաման: Սա է սրանց «դե թող մնային կռվեյին, ինչի՞ չկռվեցինի» պատասխանը:
Սա նայեք այսօր, ոչ թե դրանց «տոնած հաղթանակը»:
ՀԱՅ ԶԻՆՎՈՐԸ ՉԻ ՊԱՐՏՎԵԼ։ Պարտվել է միայն այն իշխանությունը, որը մեր բանակին դարձրեց իր քաղաքական սխալների զոհը։
Քաղաքագետ Վլադիմիր Մարտիրոսյանի էջից
Բաց մի թողեք
Իրավական լիկբեզ ՔՊ որոշ ներկայացուցիչների և այլ մոլորվածների համար․ Լիլիթ Գալստյան
Առևտուր էր կայացել. մենք սրան կհամաձայնենք, բայց դու մի կրակիր սահմանի վրա․ Սերժ Սարգսյան
Կարլսոնը՝ Կարապետյանին․ Փաշինյանը թվում է՝ մտադրված է քանդում եկեղեցին