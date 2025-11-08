08/11/2025

Սա նայեք այսօր, ոչ թե դրանց «տոնած հաղթանակը». Լուսանկար․ Մարտիրոսյան

Սա նայեք այսօր: Սա էլ  է շքերթ և տեղի է ունեցել  Բաքվում: Սա է այն կռվի արդյունքը, որը տվել է հայ ռազմիկը 44-օր պաշտպանելով իր հողը:

Հայ զինվորը կռվել է, բայց իրականում ստացել ոչ թե մարտական նահանջի այլ  խորքում քաղաքական նահանջի հրաման: Սա է սրանց «դե թող մնային կռվեյին, ինչի՞ չկռվեցինի» պատասխանը:

Սա նայեք այսօր, ոչ թե դրանց «տոնած հաղթանակը»:

ՀԱՅ ԶԻՆՎՈՐԸ ՉԻ ՊԱՐՏՎԵԼ։ Պարտվել  է միայն այն իշխանությունը, որը մեր բանակին դարձրեց իր քաղաքական սխալների զոհը։

Քաղաքագետ Վլադիմիր Մարտիրոսյանի էջից

