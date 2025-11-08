08/11/2025

Վաղը՝ հայության պարտության օրը, Փաշինյանը հերթական ծես է կազմակերպել

infomitk@gmail.com 08/11/2025 1 min read

Հակաեկեղեցական արշավի շրջանակներում հերթական խայտառակ ծեսն այս անգամ Փաշինյանը կազմակերպել է կապիտուլյացիայի խորհրդանշական օրը՝ նոյեմբերի 9-ին,ինչպես հայտնի է վաղը նա մասնակցելու է Թալինի վանքում Թադե քահանայի կողմից մատուցվելիք պատարագին, որը թեեւ կարգալույծ արված չէ, սակայն դեմ է դուրս եկել Մայր Աթոռին եւ անցած շաբաթ մասնակցել է «ապօրինի պատարագին»։

ՔՊ-ում, ուր մեծամասնությունը խանդավառված չէ ֆեյք պատարագներից եւ ամեն անգամ շատերը մի պատճառ են բռնել չմասնակցելու համար, կապիտուլյացիայի օրվա համընկնումից էլ ավելի են նյարդայնացել՝ հասկանալով, որ քննադատության դոզան առնվազն կրկնապատկվելու է:

