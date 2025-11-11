3 բնակարան եւ 86 մլն դրամ վարկ. էկոնոմիկայի փոխնախարարի ունեցվածքը. Լուսանկար

«2024 թվականի ապրիլի 1-ից էկոնոմիկայի փոխնախարար նշանակված Նարեկ Հովակիմյանը իր հայտարարագրում նշել է երեք բնակարան։
ArmLur.am-ը գրում է. Ո՞վ էր Նարեկ Հովակիմյանը մինչեւ փոխնախարար դառնալը։
2008 – 2011 թվականներին նա եղել է «Հիմա» հասարակական երիտասարդական նախաձեռնության համահիմնադիրը, 2013-2015 թվականներին՝ ՌուսՀիդրո «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի ֆինանսատնտեսական վարչության գլխավոր մասնագետը։
2017-ից 2018 թվականներին Հովակիմյանը աշխատել է ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարությունում, ապա դասախոս՝ Ագրարային համալսարանում։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո՝ մինչեւ 2019 թվականը, նա «CPM Consulting» «Գյուղատնտեսության ապահովագրության ներդրման զարգացում` հիմնված ԵՄ լավագույն փորձի վրա» ԵՄ Ծրագրի ղեկավարն է եղել։
Նարեկ Հովակիմյանը իր աշխատանքային կենսագրության ընթացքում, ըստ հայտարարագրի, որեւէ տեղում երկու տարուց ավելի չի աշխատել։
2019-2020 թվականներին եղել է «Գյուղատնտեսությունը ապահովագրողների ազգային գործակալության» Գործադիր տնօրենի տեղակալը, ապա մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն։
Մոսկվայում աշխատել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում, ապա 2024 թվականին վերադարձել եւ ստանձնել փոխնախարարի պաշտոնը։
Էկոնոմիկայի փոխնախարար Նարեկ Հովակիմյանի գույքը եւ եկամուտները։
Ն․ Հովակյիմյանի՝ 2024 թվականի անշարժ գույքի, եկամուտների, ծախսերի եւ շահերի հայտարարագրի համաձայն՝ նա ունի 3 անշարժ գույք․ 1 բնակարան Երեւանում՝ ձեռք բերված 2018 թվականին, 2 անհատական բնակելի տներ, որոնք նվիրատվություն է ստացել 2019 եւ 2014 թվականներին Երեւանում եւ Աշտարակ համայնքում։
Նախորդ տարի փոխնախարարը ավտոմեքենաների առքուվաճառքի մեջ է եղել. տարեսկզբին ունեցել է MITSUBISHI մակնիշի մեքենա՝ ձեռք բերված 2016 թվականին։
2024 թվականի դեկտեմբերին՝ պաշտոնը ստանձնելուց ամիսներ անց, գնել է BMW մակնիշի, 2020 թվականի արտադրության ավտոմեքենա 9 մլն 975 հազար դրամ արժեքով, իսկ MITSUBISHI-ին 1 մլն դրամով վաճառել է։
Նարեկ Հովակիմյանի բանկային ավանդները կազմել են 610 հազար դրամ։ Բանկային հաշիվների մնացորդները նվազել են․ 150 հազար ռուբլին տարեվերջին դարձել է 1,7 հազար ռուբլի, իսկ 1 մլն 85 հազար դրամը դարձել է 438 հազար դրամ։
Փոխնախարար դառնալուն պես, կարծես թե, նվազել են Հովակիմյանի ֆինանսական միջոցները. կանխիկ դրամը 3,5 մլն դրամից դարձել է 1,5 մլն դրամ, իսկ 2,7 հազար դոլարը՝ 1,5 հազար դոլար։ 670 հազար ռուբլին զրոյացել է։
Փոխնախարարի հաշվետու ժամանակահատվածի եկամուտները կազմել են 31 մլն 333 հազար դրամ, որից 10 մլն 486 հազար դրամը աշխատանքի վարձատրություն է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունից, 3 մլն 473 հազար դրամը՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովից։
Վարձակալության դիմաց փոխնախրարը ստացել է 5,4 մլն դրամ։ Եկամուտներից 144 հազար դրամը տրված փոխառությունների կամ բանկային ավանդների դիմաց ստացված տոկոսն է, իսկ 10 մլն 830 հազար դրամը՝ ստացված փոխառություններն են «Ինեկոբանկից»։ 1 մլն դրամը մեքենայի վաճառքից ստացված եկամուտ է։
Փոխնախարարի ստացած վարկերի եւ փոխառությունների մայր գումարի մնացորդը հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է 86 մլն 945 հազար դրամ, որից 77 հազար 667 դոլարը առաջին բնակարանի հիփոթեքի մայր գումարի մնացորդն է, 13 հազար 884 դոլարը 2-րդ բնակարանի հիփոթեքի մայր գումարի մնացորդն է, իսկ 38 մլն 137 հազար դրամը՝ 3-րդ բնակարանի։
Այս բաժնից պարզ է դառնում, որ փոխնախարարը միանգամից ունի հիփոթեքով գնած 3 բնակարան․ սակայն ՔՊ-ի որեւէ պատգամավոր անհանգստացած չէ այս փաստով՝ ինչպես է նա կարողացել ազնիվ ճանապարհով 3 բնակարանի տեր դառնալ»։
