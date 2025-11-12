12/11/2025

Վաղը Օրբանը գալիս է Հայաստան – Հունգարիա ֆուտբոլային խաղը նայելու

infomitk@gmail.com 12/11/2025 1 min read

Վաղը` նոյեմբերի 13-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան «Հանրապետական» մարզադաշտում կկայանա Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության եվրոպական գոտու որակավորման փուլի Հայաստան-Հունգարիա հանդիպումը:

Այս մասին դեռ հոկտեմբերին հայտնել էին Հայաստանի Ֆուտբոլի ֆեդերացիայից:

Նշենք, որ յուրաքանչյուր անձ կարող է գնել ընդամենը երկու տոմս:

Մեր տեղեկություններով` այս առիթով Հայաստան է ժամանելու Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Արդեն երգում է՝ բանտում

12/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանն իրեն գժի տեղ դնելու հայտնի ձայնագրության մասին

12/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խառնաշփոթ ԱԺ-ում, ՔՊ-ն ստիպված արտահերթ ընդմիջում հայտարարեց

12/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 13-ի աստղագուշակ․ Ազատորեն առաջարկեք ոչ ավանդական լուծումներ

12/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստեփանավանի համայնքապետի կնոջ ընկերությունները հաղթել են համայնքային և պետական գնումներում. Լուսանկարներ

12/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դաժան դանակահարություն Աբովյանում, մանրամասներ

12/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում ձերբակալվել, ապա ազատ է արձակվել Ռոբսոնը․ Լուսանկար

12/11/2025 infomitk@gmail.com