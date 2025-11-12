Վաղը Օրբանը գալիս է Հայաստան – Հունգարիա ֆուտբոլային խաղը նայելու

Վաղը` նոյեմբերի 13-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան «Հանրապետական» մարզադաշտում կկայանա Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության եվրոպական գոտու որակավորման փուլի Հայաստան-Հունգարիա հանդիպումը:
Այս մասին դեռ հոկտեմբերին հայտնել էին Հայաստանի Ֆուտբոլի ֆեդերացիայից:
Նշենք, որ յուրաքանչյուր անձ կարող է գնել ընդամենը երկու տոմս:
Մեր տեղեկություններով` այս առիթով Հայաստան է ժամանելու Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը:
Բաց մի թողեք
Արդեն երգում է՝ բանտում
Նիկոլ Փաշինյանն իրեն գժի տեղ դնելու հայտնի ձայնագրության մասին
Խառնաշփոթ ԱԺ-ում, ՔՊ-ն ստիպված արտահերթ ընդմիջում հայտարարեց