05/09/2026

EU – Armenia

Գրքի երևանյան միջազգային 9-րդ փառատոն․ Ամենահետաքրքիրը գրվում է ժողովրդի հիշողության մեջ․ Տեսանյութեր

infomitk@gmail.com 05/09/2026 1 min read

Երեկ մեկնարկեց Գրքի երևանյան միջազգային 9-րդ փառատոնը։

Բացման պաշտոնական խոսքերը, հերթական շաբլոնային ելույթներն ու քաղաքավարի, թույլ ծափերը կարծես սովորական արարողակարգի հերթապահ մասն էին։

Բայց երբ ելույթ ունեցավ հեղինակային երգի կատարող, կիթառահար, երգահան Ռուբեն Հախվերդյանը, Պատկերասրահի Որմնանկարների հսկա դահլիճը հանկարծ լցվեց մարդկանցով, երգով ու որոտընդոստ ծափերով։

Եվ այդ պահին, թերևս, ամեն ինչ իր անունով կոչվեց․ ժողովուրդը միշտ գիտի՝ ում համար է գալիս, ում է լսում և ում է ծափահարում։

Այսօր էլ նույն փառատոնում ներկայացվում է նախկին ԱԽ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի «Քայլ արա, մերժիր Սերժին» գիրքը, որին մասնակցելու է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։

Գրքի փառատոն է։ Գրքերն ու հեղինակներն են տարբեր։ Բայց ամենահետաքրքիր գրքերը երբեմն ոչ թե տպագրված են, այլ գրվում են ժողովրդի հիշողության մեջ։ Եվ դրանք մոռացության մատնել հնարավոր չէ։

Սիմոն Սարգսյան

Բաց մի թողեք

1 min read

«Առաքել». երբ թատրոնի բեմից հնչում են քաղաքական դաշտում չլսվող հարցերը. Լուսանկար

04/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասանդրա Ուիլսոնը չի հեռացել։ Նա պարզապես փոխել է բեմը․ ջազ երգչուհին մահացել է. Լուսանկարներ, Տեսանյութեր

03/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում կանցկացվի «ԹԷԱՏՐՈՆ» կատարողական արվեստների միջազգային ֆրանկոֆոն փառատոնը

03/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծառուկյանին դավաճանած «Մուլտի Ուելնեսի» տնօրենի հետ վարվեցին ինչպես հարկն է. Լուսանկար

05/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կադրեր և մանրամասներ Ալեն Սիմոնյանի և Անելյա Գուբրյանի պսակադրությունից

05/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ական նախկին պատգամավորը` Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար

05/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բոլոր «սպիսատ» արած կադրերը հեռանալու են՝ ուզեն, թե` ոչ

05/09/2026 infomitk@gmail.com