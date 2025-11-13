Կեղծ խաղաղությամբ երկիրը տանում են նոր կորուստների․ Մինասյան

Ազգային ժողովի ամբիոնից իր ելույթի ընթացքում «Հայաստան» խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը քննադատեց իշխանություններին՝ նշելով, որ նրանք հպարտորեն հայտարարում են, թե Արցախից հրաժարվելով՝ փրկել են Հայաստանի պետականությունը։
Մինասյանի խոսքով՝ այդ հայտարարությունները միայն փորձ են արդարացնելու իրենց ձախողումները. Կեղծ խաղաղությամբ երկիրը տանում են նոր կորուստների։
Նա ընդգծեց, որ նույն մարդիկ այսօր էլ շարունակում են խոսել խաղաղության մասին, սակայն իրականում իրենց քայլերով երկիրը կանգնեցնում են նոր վտանգների և կորուստների առաջ։
Մինասյանը նաև նշեց, որ իշխանության ներկայացուցիչները շարունակաբար տարածում են ատելություն և պառակտում մտցնում հասարակության մեջ:
Բաց մի թողեք
Ձեր նավը անպայման խորտակվելու է, և ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի դա տեղի ունենա. Գրիգորյան
Հերթով փուռն են տալու բոլորին․ Գեղամ Մանուկյան
Սերժ Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը