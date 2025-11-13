13/11/2025

Կեղծ խաղաղությամբ երկիրը տանում են նոր կորուստների․ Մինասյան

infomitk@gmail.com 13/11/2025 1 min read

Ազգային ժողովի ամբիոնից իր ելույթի ընթացքում «Հայաստան» խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը քննադատեց իշխանություններին՝ նշելով, որ նրանք հպարտորեն հայտարարում են, թե Արցախից հրաժարվելով՝ փրկել են Հայաստանի պետականությունը։

Մինասյանի խոսքով՝ այդ հայտարարությունները միայն փորձ են արդարացնելու իրենց ձախողումները. Կեղծ խաղաղությամբ երկիրը տանում են նոր կորուստների։

Նա ընդգծեց, որ նույն մարդիկ այսօր էլ շարունակում են խոսել խաղաղության մասին, սակայն իրականում իրենց քայլերով երկիրը կանգնեցնում են նոր վտանգների և կորուստների առաջ։

Մինասյանը նաև նշեց, որ իշխանության ներկայացուցիչները շարունակաբար տարածում են ատելություն և պառակտում մտցնում հասարակության մեջ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ձեր նավը անպայման խորտակվելու է, և ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի դա տեղի ունենա. Գրիգորյան

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հերթով փուռն են տալու բոլորին․ Գեղամ Մանուկյան

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սերժ Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը

13/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 14-ի աստղագուշակ․ Օրը հարմար է գործնական շփման, աշխատանքային քննարկումների համար

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի դատախազը Հարությունյանի և Բաբայանի համար պահանջել է ցմահ ազատազրկում, մյուսների համար՝ 20 տարվա

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարի գալուստ Հայաստան, այստեղ կարող եք հանգիստ քնել․ հայ երկրպագուները՝ հունգարացիներին. Լուսանկար

13/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայհոյել են Կաթողիկոսին, փորձել են սաստել, ի վերջո դանակահարություն է եղել

13/11/2025 infomitk@gmail.com