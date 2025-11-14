14/11/2025

Արք․ Աջապահյանի պաշտպանական թիմը բողոքարկել է նրան 2 տարով ազատազրկելու վճիռը

infomitk@gmail.com 14/11/2025 1 min read

Աջապահյանի պաշտպանական թիմը վերաքննիչ դատարանում բողոքարկել է առաջին ատյանի դատարանի վճիռը, որով Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը դատապարտվել է 2 տարվա ազատազրկման։

Այս մասին հայտնել է արքեպիսկոպոսի փաստաբանական թիմը։

Պաշտպանները խնդրել են ամբողջությամբ բեկանել դատավճիռը և կայացնել նոր դատական ակտ՝ ճանաչել և հռչակել Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի անմեղությունը:

Միքայել Աջապահյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում էր հարուցվել ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 422-րդ հոդվածի 2-րդ մասով՝ իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն, ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչերի համար։ Հոկտեմբերի 3-ին առաջին ատյանի դատարանը նրան 2 տարի ժամկետով ազատազրկման դատապարտելու որոշում էր կայացրել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ապարանում գողացել են 39-ամյա քաղաքացուն պատկանող 253 գլուխ ոչխար

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանի կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգելու միջնորդություն է ներկայացվել

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայհոյել են Կաթողիկոսին, փորձել են սաստել, ի վերջո դանակահարություն է եղել

13/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ապարանում գողացել են 39-ամյա քաղաքացուն պատկանող 253 գլուխ ոչխար

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսը հայտնել է, որ Իլոն Մասկի ստեղծած Grok չատբոտի սիրահար է

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ն և ԱՄՆ-ն համատեղ իրավաբանական ընկերություն կստեղծեն. Փաշինյանը մանրամասներ է հայտնել

14/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շողակաթ բնակավայրից «Ճամբարակ» բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել ընտանիքի 4 անդամ, այդ թվում՝ 7-ամյա երեխա

14/11/2025 infomitk@gmail.com