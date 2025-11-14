14/11/2025

Շողակաթ բնակավայրից «Ճամբարակ» բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել ընտանիքի 4 անդամ, այդ թվում՝ 7-ամյա երեխա

Նոյեմբերի 10-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։

Ժամը 05։10-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Ճամբարակի բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ Շողակաթ բնակավայրի տներից մեկից շմոլ գազի հավանական արտահոսքից «Թունավորում» ախտորոշմամբ «Ճամբարակ» բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել ընտանիքի 4 անդամ։

Հիվանդանոց մեկնած ոստիկանության Ճամբարակի բաժնի ծառայողները պարզել են, որ բուժօգնության են տեղափոխվել Գեղարքունիքի մարզի բնակիչներ 30-ամյա Ելենա Դ․-ն, 69-ամյա Սուսաննա Լ․-ն, 7-ամյա Նարեկ Լ․-ն և 36-ամյա Արտակ Լ․-ն։

Ճամբարակի համայնքային ոստիկանները պարզել են նաև, որ նույն օրը՝ ժամը 03։30-ի սահմաններում, նշված հասցեում վերջիններիս ինքնազգացողությունը վատացել է, և որոշ ժամանակ անց հետազոտություն անցնելու, ինչպես նաև բուժօգնություն ստանալու նպատակով շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել են «Ճամբարակ» բժշկական կենտրոն, որտեղ ախտորոշվել է «Թունավորում շմոլ գազից»։

Դեպքի փաստով ոստիկանության Ճամբարակի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Գեղարքունիքի մարզային քննչական վարչության Սևանի քննչական բաժին։

