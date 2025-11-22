Փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանի ֆեյսբուքյան գրառումը․
«Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պետք է հրապարակային պայմանավորվեն (միասին կամ յուրաքանչյուր ուժ իր անունից), որ իշխանության գալուն պես սահմանելու են քաղաքական շարժառիթներով հալածված (հետապնդված, խոշտանգված, բանտարկված, ունեզրկված, աշխատանքից հեռացված և այլն) քաղաքացիներին պատճառված վնասների ամբողջական և արդարացի հատուցում:
Պետությունն ինքը պետք է կամովին շտկի իր սխալներն ու մեղմի իր զավակներին պատճառված տառապանքները` չսպասելով օրինակ ՄԻԵԴ վճիռներին»։
Բաց մի թողեք
«Աստանայի մայլում քյանդրբազություն»․ Տիգրան Խզմալյան
Մի ֆեյք օգտատեր ազատորեն տվյալներ է հավաքում Արցախի զորամասերից մեկի վերաբերյալ․ Նահապետյան
Մեկ ա՝ գերիներին բերի, ինքն ա բանտարկելու Հայաստանում։ Հենա ադրբեջանի ռեսուրսով նստած են խեղճ տղերքը․ Շպռոտ