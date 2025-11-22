Մեկ ա՝ գերիներին բերի, ինքն ա բանտարկելու Հայաստանում։ Հենա ադրբեջանի ռեսուրսով նստած են խեղճ տղերքը․ Շպռոտ

Երգչուհի Շպռոտը (Անի Թովմասյան) ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է.
«Հիմա հասկացա՞ք խի գերիներին չի բերում, չի պայքարում։ Թրամփը ինքը հարցրեց գերիներից, մեր կուզիկը լռեց։
Մեկ ա՝ գերիներին բերի, ինքն ա բանտարկելու Հայաստանում։ Հենա ադրբեջանի ռեսուրսով նստած են խեղճ տղերքը։ Ամոթ, հազար ամոթ (չայ ու հաց են ուտում տղերքը բաքվի բանտում, 3 Բարձրաստիճան Հոգևորական՝ Հայաստանի բանտում)։ Ու ինձ ասում են՝ դու Ամերիկայից մի խոսա։
Բա ո՞վ խոսա Արա, ո՞վ։ Եթե դուք Կարեկցանք չունեք, ես եմ խոսում։ Քրիստոս մեզ Կարեկցանք է սովորեցնում։ Պոռնիկին ներեց Քրիստոս, ասեց՝ Ներված ես, գնա էլ չանես։
Ձեզ համար բոլորը Քեռակին են։ Նոր քֆուրա։ Է՞տ չեք, է՞տ չեք»։
Բաց մի թողեք
«Աստանայի մայլում քյանդրբազություն»․ Տիգրան Խզմալյան
Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պետք է հրապարակային պայմանավորվեն
Մի ֆեյք օգտատեր ազատորեն տվյալներ է հավաքում Արցախի զորամասերից մեկի վերաբերյալ․ Նահապետյան