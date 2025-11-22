22/11/2025

Մեկ ա՝ գերիներին բերի, ինքն ա բանտարկելու Հայաստանում։ Հենա ադրբեջանի ռեսուրսով նստած են խեղճ տղերքը․ Շպռոտ

infomitk@gmail.com 22/11/2025 1 min read

Երգչուհի Շպռոտը (Անի Թովմասյան) ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է.

«Հիմա հասկացա՞ք խի գերիներին չի բերում, չի պայքարում։ Թրամփը ինքը հարցրեց գերիներից, մեր կուզիկը լռեց։

Մեկ ա՝ գերիներին բերի, ինքն ա բանտարկելու Հայաստանում։ Հենա ադրբեջանի ռեսուրսով նստած են խեղճ տղերքը։ Ամոթ, հազար ամոթ (չայ ու հաց են ուտում տղերքը բաքվի բանտում, 3 Բարձրաստիճան Հոգևորական՝ Հայաստանի բանտում)։ Ու ինձ ասում են՝ դու Ամերիկայից մի խոսա։

Բա ո՞վ խոսա Արա, ո՞վ։ Եթե դուք Կարեկցանք չունեք, ես եմ խոսում։ Քրիստոս մեզ Կարեկցանք է սովորեցնում։ Պոռնիկին ներեց Քրիստոս, ասեց՝ Ներված ես, գնա էլ չանես։

Ձեզ համար բոլորը Քեռակին են։ Նոր քֆուրա։ Է՞տ չեք, է՞տ չեք»։

