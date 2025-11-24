24/11/2025

Մահացել է Նիկիտա Սիմոնյանը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 24/11/2025 1 min read

Մահացել է լեգենդար խորհրդային ֆուտբոլիստ եւ մարզիչ Նիկիտա Սիմոնյանը։

Նիկիտա Սիմոնյանը հոկտեմբերի 12-ին նշել է ծննդյան 99-րդ տարեդարձը։

Օլիմպիական չեմպիոնի մահվան մասին հայտնել է Ռուսաստանի ֆուտբոլային վետերանների միության նախագահ Ալեքսանդր Միրզոյանը։

«Նոյեմբերի 20-ին Նիկիտա Սիմոնյանը վատ ինքնազգացողության պատճառով հոսպիտալացվել էր։ Այսօր նա հեռացավ կյանքից»,- Միրզոյանի խոսքը մեջբերում է «Матч ТВ»-ն։

Նիկիտա Սիմոնյանը 1973-1974-ը գլխավորել է Երեւանի «Արարատը», որի հետ դարձել է ԽՍՀՄ չեմպիոն եւ գավաթակիր: Նա «Արարատում» աշխատել է նաեւ 1984-1985-ին:

Մոսկվայի «Սպարտակի» կազմում նա խաղացողի կարգավիճակում դարձել է ԽՍՀՄ քառակի չեմպիոն, գլխավոր մարզիչի դերում՝ կրկնակի չեմպիոն։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Մինչ հիմա ինձ համար մեծ գաղտնիք է՝ դա Ռուբե՞նն է ջնջել, թե՞ ադրբեջանցիք․ Գլումով

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ շշնջացին ներքին  բարոյականությունն ու խիղճն այսօր, երբ ՀԱԵ տաճարում ․․․

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարատ գյուղի սուրբ Հակոբ եկեղեցու քահանան, որի մատուցած պատարագին մասնակցել է վարչապետը, գրառում է արել. Լուսանկար

24/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ը և Ուկրաինան Ժնևում կայացած բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն են ընդունել

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հանդես է եկել հայտարարությամբ

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ հիմա ինձ համար մեծ գաղտնիք է՝ դա Ռուբե՞նն է ջնջել, թե՞ ադրբեջանցիք․ Գլումով

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրամիությունը Միացյալ Նահանգներից «պահանջում է Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքներ սահմանել…»

24/11/2025 infomitk@gmail.com