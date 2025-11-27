27/11/2025

Տոնոյանին թույլ չեն տալու

infomitk@gmail.com 27/11/2025 1 min read

Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, որը պաշտոնավարել է նաեւ 44-օրյա պատերազմի օրերին, երեկ հայտարարեց, որ դիմել է ԱԺ նախագահին՝ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցին եւ հանձնաժողովում իր մասնակցությամբ նիստերի արձանագրություններին ծանոթանալու համար, սակայն մերժում է ստացել՝ այն հիմնավորմամբ, որ զեկույցն իրավական կարգավիճակ չունի․ հայտնի է, որ ԱԺ նախագահն այն ուղարկել է խորհրդարանի գաղտնի բաժին, որին ծանոթանալու իրավունք ունեն միայն գաղտնիության «դոստուպ» ունեցող պատգամավորները։Տոնոյանը տեղեկացրել է նաեւ, որ խորհրդակցելով իր փաստաբանական խմբի հետ եւ համարելով, որ մերժումն անհիմն է, կրկին դիմել է ու սպասում է պատասխանի։

«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Մեր տեղեկություններով, Դավիթ Տոնոյանին թույլ չեն տալու ծանոթանալ զեկույցի հետ, քանի որ, ինչպես նշեցինք, դրան կարող են ծանոթանալ մարդիկ, որոնք գաղտնիության «դոստուպ» ունեն, ընդ որում՝ պատգամավորներից ոմանք, օրինակ՝ Սեյրան Օհանյանը նույնպես, իր նկատմամբ հարուցված քրեական վարույթների պատճառով, չունի այդ «դոստուպը» եւ թեպետ ցանկություն ունի այդ զեկույցին ծանոթանալու, բայց իրավունք չունի։ Փոխարենը, մեզ ասացին, որ Տոնոյանն իրավունք ունի եւ կարող է ստանալ իր մասնակցությամբ նիստի արձանագրությունները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կամո Ցուցուլյանը տեսակցել է ինքնասպանության փորձ կատարած որդուն

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Ծառուկյանի ՍԵԿՏ-ը փակել են

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է դեռ «չզտված» ցուցակում Քոչարյանի առաջադրվելու երաշխավորը

27/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թե՞ անտառների համար չեն այդ լոզունքները, այլ ընտրազանգվածին ֆռցնելու համար

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պապիկյանի ընկերը դպրոցականներին հրավիրել է ԵՊՀ․ Լուսանկար

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ գործ ուներ ռուսական դրոնը Մոլդովայի ԱԳՆ-ի դիմաց, սկանդալ է

27/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կամո Ցուցուլյանը տեսակցել է ինքնասպանության փորձ կատարած որդուն

27/11/2025 infomitk@gmail.com