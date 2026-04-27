Ինչպե՞ս կարող է Եվրոպան խուսափել նոր էներգետիկ ճգնաժամից

Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ելույթ է ունենում Բրյուսելում ԵՄ գլխավոր գրասենյակում էներգետիկայի վերաբերյալ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
ԱՄՆ-Իրան պատերազմից ի վեր ԵՄ-ում բրածո վառելիքի ներմուծումն աճել է 24 միլիարդ եվրոյով, նավթի գները բարձրացել են 60 տոկոսով, իսկ գազինը՝ 70 տոկոսով։
Հորմուզի նեղուցի շարունակական շրջափակումը մեծացնում է նավագնացության անվտանգության վերաբերյալ մտահոգությունները՝ միաժամանակ բարձրացնելով նավթի և գազի գները։
Եվրոպական հանձնաժողովի ապրիլի 23-ի նավթի գների շաբաթական տեղեկագրի համաձայն՝ ԵՄ-ում Euro-super 95 բենզինի գինը կազմել է 1,827.36 եվրո մեկ լիտրի համար, մինչդեռ դիզելային վառելիքի գինը կազմել է 2,007.67 եվրո մեկ լիտրի համար։
Ապրիլի 22-ին Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ներկայացրեց AccelerateEU-ն՝ Եվրոպայի նոր ծրագիրը, որը նպատակ ունի բարձրացնել էներգետիկ անվտանգությունը և նվազեցնել կախվածությունը օտարերկրյա բրածո վառելիքից։
Այս «ճանապարհային քարտեզը» երկրորդ խոշոր էներգետիկ ծրագիրն է, որն ընդունվել է ԵՄ-ի կողմից REPower EU-ի հետ միասին 2022 թվականին։
AccelerateEU-ն ցանկանում է «Եվրոպացի քաղաքացիներին և բիզնեսներին ապահովել ինչպես անհապաղ, այնպես էլ ավելի կառուցվածքային օգնության միջոցառումներ», – ասել է ֆոն դեր Լեյենը։
Ծրագիրը խրախուսում է անդամ պետությունների միջև գազի համակարգված պահեստավորումը՝ միաժամանակ մեղմացնելով պետական օգնության կարգավորումները։
Բրյուսելը կոչ է անում ազգային կառավարություններին աջակցություն ցուցաբերել խոցելի խմբերին՝ եկամտի աջակցության սխեմաների, էներգետիկ վաուչերների և ցածր ակցիզային տուրքերի միջոցով։
«Էլեկտրաֆիկացման մասին» օրենքը խթանում է էներգետիկ անկախությունը՝ բրածո վառելիքից անցնելով էլեկտրաէներգիայի՝ որպես տրանսպորտի, արդյունաբերության, շենքերի և ջեռուցման գերիշխող էներգիայի աղբյուր։ Օրակարգում է նաև էներգաարդյունավետության բարձրացումը՝ պահանջարկը նվազեցնելու համար։
Միջոցառումները նաև նախատեսում են վերականգնվող աղբյուրների միջոցով էներգիայի արտադրության աճ՝ նպատակ ունենալով բարձրացնել կանաչ էներգիայի արտադրության ներկայիս 70 տոկոսի մասնաբաժինը։
Հանձնաժողովը նախատեսում էր «Ցանցերի փաթեթի» ընդունումը 2026 թվականի ամռանը՝ Եվրոպայի 11 միլիոն կիլոմետր երկարությամբ էներգետիկ ենթակառուցվածքների արդիականացումը արագացնելու և համոզվելու համար, որ վերականգնվող էներգիայի խթանումը չի ձախողվի։
Հանձնաժողովը նաև կստեղծի վառելիքի դիտարան՝ տրանսպորտային վառելիքի ներմուծումն ու արտահանումը վերահսկելու և անդամ պետություններին վառելիքի պակասի դեպքում զգուշացնելու համար։
Որպես վերջին քայլ՝ ԵՄ-ն նախատեսում է մեծացնել մասնավոր էներգետիկ ներդրումները՝ բարձր մակարդակի միջոցառումների միջոցով, ինչպիսիք են մաքուր էներգիայի անցման ներդրումային ֆորումը 2026 թվականի մայիսին և մաքուր էներգիայի ներդրումային գագաթնաժողովը, որը դեռևս նախատեսված է այս տարի։
Բաց մի թողեք
