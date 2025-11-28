28/11/2025

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ավարտվել է վարդապետների հավաքը, ինչ են քննարկել

infomitk@gmail.com 28/11/2025 1 min read

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ավարտվել է վարդապետների հավաքը, որտեղ քննարկվել են եկեղեցու ներքին կյանքի շուրջ առաջացած խնդիրներն ու մտահոգությունները։

Ժողովից հետո Անանիա վարդապետը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ հանդիպման հիմնական թեման միաբանական կյանքի ընթացիկ իրավիճակն է եղել։

Նրա խոսքով՝ քննարկումները վերաբերում էին այն հարցերին, որոնք վերջին օրերին առկա են եկեղեցական միջավայրում։ «Մենք խոսել ենք մեր մտահոգությունների մասին և այն ամենի շուրջ, ինչ այսօր իրականում տեղի է ունենում։ Մեր դիրքորոշումները կհայտնենք ավելի ուշ»,– ընդգծեց նա։

Վարդապետը նաև արձագանքեց լուրերին, ըստ որոնց՝ ժողովում քննարկվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպած մի քանի եպիսկոպոսների կարգալուծման հնարավորությունը։

Անանիա վարդապետը այդ տեղեկությունը ամբողջովին հերքեց՝ այն անվանելով անհիմն «Այդպիսի բան անգամ մեր մտքով չի անցել։ Դա դուրս է մեր լիազորություններից և երբեք նման հարց չի դիտարկվել»:

