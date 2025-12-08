Բաքուն և Թեհրանը փրկում են հարաբերությունները, Արաղչին հյուրընկալվել է Ադրբեջանում

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբբաս Արաղչիի գլխավորած պատվիրակությանը, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։
Ալիևը նշել է, որ երկու երկրների միջև դարավոր հարաբերությունները նշանակալից են, գոհունակություն է հայտնել վերջին շրջանում կապերի ակտիվացման կապակցությամբ, ընդգծել է նաև, որ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկեանի այցն Ադրբեջան, ինչպես նաև այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների փոխադարձ այցելությունները նպաստել են համագործակցության հետագա ընդլայնմանը։ Ադրբեջանի ղեկավարն անդրադարձել է նաև տնտեսական, առևտրային, տրանսպորտային, էներգետիկ և այլ ոլորտներում համագործակցությանը։
Աբբաս Արաղչին իր հերթին ընդգծել է, որ Մասուդ Փեզեշքեանն Իրանի նախագահ ընտրվելուց հետո իրեն հանձնարարել է զարգացնել Ադրբեջանի հետ կապերը։
Զրույցի ընթացքում նրանք մտքեր են փոխանակել փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։
Հիշեցնենք, որ վերջին շրջանում Բաքվի և Թեհրանի հարաբերությունները որոշակի ճգնաժամ էին ապրում բազմաթիվ, այդ թվում՝ Իրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա կատարված զինված հարձակման, ինչպես նաև այսպես կոչված «Զանգեզուրի միջանցքի» հարցում Իսլամական հանրապետության կոշտ դիրքորոշման պատճառով։
