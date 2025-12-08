Գերմանիայում առաջարկվել է վերանվանել Խորհրդային գործիչների անուններ կրող փողոցներ

Գերմանիայի իշխանությունները քննարկում են Արևելյան Գերմանիայի և խորհրդային դարաշրջանի գործիչների, այդ թվում՝ Վլադիմիր Լենինի անունները կրող փողոցները վերանվանելու հնարավորությունը, հաղորդել է Bild-ը՝ հղում անելով Գերմանիայի Սոցիալիստական Միասնության կուսակցությունից, Բունդեսթագի բռնաճնշումների զոհերի հարցերով հանձնակատար Էվելին Ցուպկեի հայտարարությանը։
Հրապարակման համաձայն՝ Արևելյան Գերմանիայում մնացել են Լենինի անվան տասնյակից ավելի փողոցներ, ինչպես նաև Արևելյան Գերմանիայի առաջնորդներ Օտտո Գրոտեւոլի և Վիլհելմ Պիկի անունները կրող փողոցներ։ Տարբեր քաղաքների իշխանությունները զանազան կարծիքներ ունեն դրանք վերանվանելու անհրաժեշտության վերաբերյալ, սակայն այս թեման պարբերաբար բանավեճերի տեղիք է տալիս։
Ցուպկեն ընդգծել է, որ նման անվանումների նկատմամբ անհրաժեշտ է ավելի զգույշ մոտեցում։ «[Գերմանիայի] վերամիավորումից երեսունհինգ տարի անց ոչ մի փողոց այլևս չպետք է կրի Լենինի, Օտտո Գրոտեւոլի կամ Վիլհելմ Պիկի անունը։ Փողոցի անվանումը մեր այսօրվա ժողովրդավարական հասարակության կողմից ճանաչման արտահայտություն է։ Այս դեմքերը, ընդհակառակը, ներկայացնում են հազարավոր զոհերի տառապանքները», – թերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ցուպկեն։
