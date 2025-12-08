08/12/2025

Գերմանիայում առաջարկվել է վերանվանել Խորհրդային գործիչների անուններ կրող փողոցներ

08/12/2025

Գերմանիայի իշխանությունները քննարկում են Արևելյան Գերմանիայի և խորհրդային դարաշրջանի գործիչների, այդ թվում՝ Վլադիմիր Լենինի անունները կրող փողոցները վերանվանելու հնարավորությունը, հաղորդել է Bild-ը՝ հղում անելով Գերմանիայի Սոցիալիստական ​​Միասնության կուսակցությունից, Բունդեսթագի բռնաճնշումների զոհերի հարցերով հանձնակատար Էվելին Ցուպկեի հայտարարությանը։

Հրապարակման համաձայն՝ Արևելյան Գերմանիայում մնացել են Լենինի անվան տասնյակից ավելի փողոցներ, ինչպես նաև Արևելյան Գերմանիայի առաջնորդներ Օտտո Գրոտեւոլի և Վիլհելմ Պիկի անունները կրող փողոցներ։ Տարբեր քաղաքների իշխանությունները զանազան կարծիքներ ունեն դրանք վերանվանելու անհրաժեշտության վերաբերյալ, սակայն այս թեման պարբերաբար բանավեճերի տեղիք է տալիս։

Ցուպկեն ընդգծել է, որ նման անվանումների նկատմամբ անհրաժեշտ է ավելի զգույշ մոտեցում։ «[Գերմանիայի] վերամիավորումից երեսունհինգ տարի անց ոչ մի փողոց այլևս չպետք է կրի Լենինի, Օտտո Գրոտեւոլի կամ Վիլհելմ Պիկի անունը։ Փողոցի անվանումը մեր այսօրվա ժողովրդավարական հասարակության կողմից ճանաչման արտահայտություն է։ Այս դեմքերը, ընդհակառակը, ներկայացնում են հազարավոր զոհերի տառապանքները», – թերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ցուպկեն։

