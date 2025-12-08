08/12/2025

Գյուրմրեցիների լեզվի տակ ոսկոր չկա. «Յոթվերքի առումը» անցնցում չանցավ. Տեսանյութ

Պատարագ N 7. Փաշինյանը եկեղեցի առ եկեղեցի առաջ է գնում:

Կարծես, Հայաստանի տարբեր մարզերի եկեղեցիների «գրավումը» նրա համար մարտավարություն լինի՝ հասնելու գլխավոր թիրախին՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին։

Դեկտեմբերի 7-ին՝ 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժի 37-րդ տարելիցին, Փաշինյանը ոստիկանական մեծաթիվ զորքով, անվտանգության աշխատակիցների հոծ շարքերով, քպ-ական թիմակիցներով հասավ Գյումրի։

«Յոթվերք եկեղեցու առումը», սակայն, անցնցում չանցավ։ Գյումրեցիների լեզվի տակ, ինչպես ասում են, ոսկոր չկա։ Յոթվերքի շուրջբոլորը հավաքված գյումրեցիները բարձրաձայն արտահայտեցին իրենց վրդովմունքն ու մերժումը՝ անգամ 37 թվին Յոթվերքը գործել է, իսկ Փաշինյանի համար արված պատարագին մարդկանց ճանապարհը փակում էին, որ չմտնեն եկեղեցի։

Ստորաքարշ կարգավիճակով կանգնել մի վայրում, որի օրինական Սրբազանը բանտարկված է․ Լուսանկար

Եթե վիզա ստանալիս ստել եք, դա կարող է հանգեցնել արտաքսման կամ ապագայում մշտական արգելքի. ԱՄՆ դեսպանություն

Տեր Սիոն Սրբազան, հետայսու` Ռոբերտ Տիրադա’վ, ճի՞շտ է, արդյոք, որ բուժվում էիք Գերմանիայում` Վեհափառի հոգածության ներքո

Հրդեհ Երևանի Թումանյան փողոցի շենքերից մեկում. բարդության 1 Բիս կանչով մեկնել է 3 մարտական հաշվարկ

Հայաստան «ադրբեջանցիների անխուսափելի վերադարձի» թեման կարող է ներքաղաքական «եղանակ ստեղծել»

