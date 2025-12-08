08/12/2025

Եթե Ռուսաստանը հաղթի՝ բոլորս կպարտվենք, չենք կարող թույլ տալ, որ Ուկրաինան պարտվի․ Չեխիայի նախագահ

infomitk@gmail.com 08/12/2025 1 min read

Չեխիայի նախագահ Պետր Պավելը The Sunday Times-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Ռուսաստանի հաղթանակը կլինի ամբողջ Արևմուտքի պարտությունը: 

Նա ասել է, որ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև գաղտնի բանակցությունների վերաբերյալ վերջին հաղորդագրությունները, այդ թվում՝ ուկրաինական տարածքները հանձնելու հնարավորությունը, հիշեցնում են 1938 թվականի Մյունխենի համաձայնագիրը և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ տեղի ունեցած հաշտեցման քաղաքականությունը:

«Եթե մենք թույլ տանք Ռուսաստանին հաղթանակ տանել այս հակամարտությունում, մենք բոլորս կպարտվենք», – ընդգծել է Պավելը:

Չեխիայի նախագահը վստահ է, որ Արևմուտքը չի կրկնի անցյալի սխալը և չի դավաճանի Ուկրաինային, ինչպես մի ժամանակ դավաճանեց Չեխոսլովակիային, բայց ցուցադրում է «անպատրաստություն պաշտպանելու այն սկզբունքները, որոնք պնդում է, որ պահպանում է»:

Միաժամանակ, Պավելը նշել է, որ պատերազմից հետո Եվրոպային անհրաժեշտ կլինի Մոսկվայի հետ նոր անվտանգության պայմանագիր, նման 1975 թվականի Հելսինկյան համաձայնագրերին, բայց միայն այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը ճանաչի բոլոր երկրների տարածքային ինքնիշխանությունը և սահմանափակի իր ագրեսիվ գործողությունները։

«Մենք պարզապես չենք կարող թույլ տալ, որ Ուկրաինան պարտվի», – եզրափակեց Չեխիայի նախագահը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ 7 երկրներ կոչ են արել արագացնել Ուկրաինային ռուսական ակտիվներով փոխհատուցման վարկի տրամադրումը

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Լոնդոնը ներկայացրել է «Ատլանտյան բաստիոնը»՝ Ռուսաստանի դեմ ստորջրյա պայքարի համար

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիայում առաջարկվել է վերանվանել Խորհրդային գործիչների անուններ կրող փողոցներ

08/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաստանը տուրքեր չի գանձի ադրբեջանական նավթամթերքի առաջին տարանցման համար դեպի Հայաստան

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում երկրաշարժ է տեղի ունեցել, միայն դա էր մեզ պակաս

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ 7 երկրներ կոչ են արել արագացնել Ուկրաինային ռուսական ակտիվներով փոխհատուցման վարկի տրամադրումը

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ գրել են դասագրքում, ցավոք, կատարվում է

08/12/2025 infomitk@gmail.com