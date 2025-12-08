Եթե վիզա ստանալիս ստել եք, դա կարող է հանգեցնել արտաքսման կամ ապագայում մշտական արգելքի. ԱՄՆ դեսպանություն

Եթե վիզա ստանալիս ստել եք, աշխատել եք առանց համապատասխան թույլտվության կամ վիզայով սահմանված ժամկետից երկար եք մնացել ԱՄՆ-ում, ապա դա կարող է հանգեցնել արտաքսման կամ ապագայում ԱՄՆ վիզա ստանալու մշտական արգելքի։
Այս մասին հայտնում են ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատնից՝ շարունակելով հրապարակել վիզա ստանալու կանոնների և «չի կարելի»-ների շարքը:
