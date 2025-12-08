Միքայել սրբազանն անհապաղ վիրահատության կարիք ունի, ԱԺ-ում ասաց Գառնիկ Դանիելյանը:
«Սա շատ զգայուն հարց է, այն պետք է օր առաջ լուծվի։ Պետք է հնարավորություն ստեղծվի, որ սրբազանին անմիջական իր բժշկի հսկողությամբ և մասնակցությամբ կատարվի վիրահատություն»,– ընդգծեց նա։
Հիշեցնենք,որ շինծու գործի շրջանակներում Միքայել սրբազանին ամիսներ է` պահում են կալանքի տակ։
