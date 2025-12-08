08/12/2025

Միքայել սրբազանն անհապաղ վիրահատության կարիք ունի

infomitk@gmail.com 08/12/2025 1 min read

Միքայել սրբազանն անհապաղ վիրահատության կարիք ունի, ԱԺ-ում ասաց Գառնիկ Դանիելյանը:

«Սա շատ զգայուն հարց է, այն պետք է օր առաջ լուծվի։ Պետք է հնարավորություն ստեղծվի, որ սրբազանին անմիջական իր բժշկի հսկողությամբ և մասնակցությամբ կատարվի վիրահատություն»,– ընդգծեց նա։

Հիշեցնենք,որ շինծու գործի շրջանակներում Միքայել սրբազանին ամիսներ է` պահում են կալանքի տակ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում երկրաշարժ է տեղի ունեցել, միայն դա էր մեզ պակաս

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարդենիսում՝ դժբախտ պատահարի պատճառով, ՊՆ սպա է մահացել

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շիրակի թեմը վաղը բոլորիս հրավիրում է Յոթ Վերք եկեղեցի․ Լուսանկար

08/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաստանը տուրքեր չի գանձի ադրբեջանական նավթամթերքի առաջին տարանցման համար դեպի Հայաստան

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանում երկրաշարժ է տեղի ունեցել, միայն դա էր մեզ պակաս

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ 7 երկրներ կոչ են արել արագացնել Ուկրաինային ռուսական ակտիվներով փոխհատուցման վարկի տրամադրումը

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ գրել են դասագրքում, ցավոք, կատարվում է

08/12/2025 infomitk@gmail.com