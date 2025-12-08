Ռուս – ուկրաինական պատերազմը շուտով կավարտվի, վստահեցնում են ամերիկացի պաշտոնյաները․ Լուսանկարներ

Ուկրաինական հակամարտության կարգավորումը մոտ է, սակայն նախկինի նման կա երկու հարց, որոնց շուրջ դեռ համաձայնություն չի կայացել․ խոսքը Զապորոժիեի ԱԷԿ-ի ու Դոնեցկի մարզի տարածքի պատկանելիության մասին է։
Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի՝ Ուկրաինայի հարցով հատուկ բանագնաց գեներալ Քիթ Քելոգը՝ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի անվան հիմնադրամի կողմից կազմակերպված պաշտպանական ֆորումի ժամանակ, որը տեղի է ունենում Կալիֆորնիայում։ «Կարծում եմ, որ կկարգավորենք այս երկու հարցը։ Մնացյալը եւս շատ լավ դասավորվում է»,- ասել է ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգները որեւէ կերպ իր զինվորականներին չի ուղարկի Ուկրաինա։
Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ինչպես երբեք մոտ են խաղաղության հաստատմանը։ այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ դեսպան Մեթյու Վիթաքերը։
«Մեզ համար, ամենայն հավանականությամբ, լավագույն հնարավորությունն է։ Կարելի է ասել, որ մոտ ենք խաղաղությանը՝ ինչպես երբեք»,- ասել է դեսպան Վիթաքերը։ Նա նաեւ նշել է, որ Վաշինգտոնին անհրաժեշտ է գտնել ընդունելի մոտեցում կողմերից յուրաքանչյուրի համար, որպեսզի կարողանան ավարտին հասցնել հակամարտությունը։ «Ինչպես ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը՝ բարդ իրավիճակ է, որում պետք է ճիշտ մոտեցում գտնել, եւ վերջնարդյունքում՝ այդ պատերազմը պետք է ավարտվի»,- ասել է ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը։
