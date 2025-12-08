08/12/2025

Տեր Սիոն Սրբազան, հետայսու` Ռոբերտ Տիրադա’վ, ճի՞շտ է, արդյոք, որ բուժվում էիք Գերմանիայում` Վեհափառի հոգածության ներքո

Տեր Սիոն Սրբազան, հետայսու` Ռոբերտ Տիրադա’վ, ճի՞շտ է, արդյոք, որ.

֊ բուժվում էիք Գերմանիայում` Վեհափառի հոգածության ներքո,

֊ օրերս ՀՀ եք եկել մարդկանց վրա թքող մոր թքող տղայի հրավերով, որպեսզի օրհնեք ոմն հայրուրացի երդմնակալության արարողությունը,

֊ հանդիսանալով Բենթլի Սամո մականվամբ տիրադավ Նավասարդ Կճոյանի մտերիմը` ձեզ ևս որոշակիորեն սպառնում է օֆշորային սկանդալներով պայմանավորված քրեական գործերով անցնելու վտանգը, ինչի սարսափից ելնելով էլ վազեվազ կատարում եք ազգակործանների հրահանգը։

Հ.գ. Տիրադա’վ Ռոբերտ, հայտնի է, որ մինչ այս բոլորդ Շիրակի թեմի արժանապատիվ առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին անվանել եք《Մեծ եղբայր》։

Այսօր 4 տիրադավով, փաստորեն, գնացել եք ձեր մեծ եղբոր տուն, վտարել իր տան անդամներին` իր հոտին, փոխարենն այդ տանն ընդունել հանցախմբին։

Ռոբերտ, արի մի կողմ դնենք հոգևորականի սքեմդ ու զուտ տղամարդու տեսանկյունից նայենք հարցին. տղամարդու պես ասա` դու ինքդ ի՞նչ կանվանեիր այդ արարքը, եթե նայեիր կողքից։

Վահե Սարգսյանի ֆեյսբուքյան էջից

