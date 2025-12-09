09/12/2025

Իտալական La Stampa պարբերականը Երևանի մասին հոդված է հրապարակել

Իտալական La Stampa պարբերականը հոդված է հրապարակել Երևանի մասին՝ ներկայացնելով այն պարտադիր այցելության վայր և բնութագրելով «վարդագույն քաղաք, որտեղ ժամանակը խառնվում է կոնյակին»։

Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել ԷՆ Զբոսաշրջության կոմիտեն:

Լրագրող Մարիանա Պալումբոն մասնակցել է ՀՀ ԷՆ Զբոսաշրջության կոմիտեի կազմակերպած ճանաչողական այցեր ծրագրին։ Այցի շրջանակում ամենից շատ նրան տպավորել են Երևանի պատմամշակութային եզակի միջավայրն ու աշխույժ քաղաքային կյանքը։

Ամբողջական հոդվածը՝ այստեղ:

