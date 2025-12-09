Իտալական La Stampa պարբերականը Երևանի մասին հոդված է հրապարակել

Իտալական La Stampa պարբերականը հոդված է հրապարակել Երևանի մասին՝ ներկայացնելով այն պարտադիր այցելության վայր և բնութագրելով «վարդագույն քաղաք, որտեղ ժամանակը խառնվում է կոնյակին»։
Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել ԷՆ Զբոսաշրջության կոմիտեն:
Լրագրող Մարիանա Պալումբոն մասնակցել է ՀՀ ԷՆ Զբոսաշրջության կոմիտեի կազմակերպած ճանաչողական այցեր ծրագրին։ Այցի շրջանակում ամենից շատ նրան տպավորել են Երևանի պատմամշակութային եզակի միջավայրն ու աշխույժ քաղաքային կյանքը։
Ամբողջական հոդվածը՝ այստեղ:
Բաց մի թողեք
Երևանում անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռքառնել․ Փորձագետների արջագանքը օդի ծայրաստիճան աղտոտվածությանը
«Այս վիշտը մեր ներսում է, բայց չենք կոտրվում, պետք է շարունակենք ապրեցնել եղբորս». պայմանագրային զինծառայող Հարություն Վարդանյանն անմահացել է հոկտեմբերի 2-ին Քարվաճառում. Լուսանկար
Հայաստանում ձյուն է տեղում, ավտոճանապարհներին խիտ մառախուղ է, կա փակ ավտոճանապարհ