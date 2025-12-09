09/12/2025

Միքայել, Բագրատ և Արշակ սրբազանների նամակը ԱԱԾ մեկուսարանից

infomitk@gmail.com 09/12/2025 1 min read

Արդեն պարզից էլ պարզ է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործում է զինված բանդա, որը զբաղված է կիրակի օրերը եկեղեցիներ զավթելով և հավատացելոց իրավունքները կոպտորեն ոտնահարելով իրենց սատանայական «պաշտամունքները» կատարելու համար։

Այս հանցավոր բանդան գլխավորում է վարչապետի պաշտոն զբաղեցնող, անհայտ դավանանքի տեր մի անձ ով զինված մարդկանց ուղեկցությամբ, բացահայտ և անթաքույց լկտիությամբ, թափանցում է իր իրավասության տակ չգտնվող եկեղեցու սակրալ տարածքներ՝ խախտելով կրոնական ազատության սահմաններն ու սեփականության իրավունքի անձեռնմխելիությունը։

Նողկալի է, որ սույն բանդային, նախարարներից, պատգամավորներից, զանազան արկածախնդիրներից բացի, միացել են նաև իրենց եռակի օծումը ոտնահարված և մերժած «հոգևորականներ», որոնք իրենց սույն քայլով արժանացել են Աստծու դատաստանին։

Սույն հանցավոր զինված բանդայի դեռևս ազատության մեջ գտնվելը խոսում է իբրև թե իր սուվերենությունը «գտած», սակայն իրականում կորցրած պետականության փշրանքների լիակատար զավթման մասին հանցագործ սուբյեկտների կողմից։Սակայն վստահ ենք, պետականությունը կվերականգնվի, իսկ հանցագործները կզբաղեցնեն այն տեղը, ուր ապօրինի կերպով գտնվում ենք այսօր մենք խղճի կալանավորներս։

«Եթե Աստված մեր կողքին է, ո՞վ կարող է լինել մեզ հակառակ»։

Հաղթանակի վստահությամբ՝

Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյան
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյան
Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյան

09.12.25

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 10-ի աստղագուշակ․ Ուշադիր հետևեք, թե ինչ է կատարվում

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռքառնել․ Փորձագետների արջագանքը օդի ծայրաստիճան աղտոտվածությանը

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Այս վիշտը մեր ներսում է, բայց չենք կոտրվում, պետք է շարունակենք ապրեցնել եղբորս». պայմանագրային զինծառայող Հարություն Վարդանյանն անմահացել է հոկտեմբերի 2-ին Քարվաճառում. Լուսանկար

09/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Դեկտեմբերի 10-ի աստղագուշակ․ Ուշադիր հետևեք, թե ինչ է կատարվում

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քննչականը բիրտ ճնշման է ենթարկում Արշակ սրբազանի հարազատներին․ AntiCor

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Միքայել, Բագրատ և Արշակ սրբազանների նամակը ԱԱԾ մեկուսարանից

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոգ՝ Վարդան Ղուկասյանն այս ամիս կազատվի կալանքից ու քաղաքական հայտարարություն կանի

09/12/2025 infomitk@gmail.com