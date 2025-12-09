09/12/2025

Վանդալիզմի է ենթարկվել Մարտակերտի Երից Մանկանց վանքը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 09/12/2025 1 min read

Ադրբեջանցիները վանդալիզմի են ենթարկել Արցախի Մարտակերտ շրջանի Երից Մանկանց վանքը։ Վանքը 17–րդ դարի շինություն է։

Վանքից անհետացել են բեմի վրա դրված եկեղեցու մանրակերտները, Սուրբ սեղանին հենած խաչքարը։ Ջարդել են գեղաքանդակ խաչքարի ստորին հատվածը, որն ընկած է գետնին։ Աջակողմյա որմնախորշի մեջ տեղադրված քանդակը երեսնիվայր ընկած է:

Վանդալիզմի են ենթարկել Երից Մանկանց վանքը

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռքառնել․ Փորձագետների արջագանքը օդի ծայրաստիճան աղտոտվածությանը

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Տիկին նախարարն ու Երևանի քաղաքապետը տեղյակ չեն, որ Երևանում այդպիսի անվամբ հուշարձան գոյություն չունի

08/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իշխանական «պատարագների» ժամանակ զեղչվում է Վեհափառի անունը, իսկ պետական «Արմենպրեսը» զեղչում է Ռուբեն Վարդանյանի անունը

08/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վարդանյան եղբայրների կրկեսը հրավիրում է … Լուսանկարներ

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռքառնել․ Փորձագետների արջագանքը օդի ծայրաստիճան աղտոտվածությանը

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանդալիզմի է ենթարկվել Մարտակերտի Երից Մանկանց վանքը․ Լուսանկար

09/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանրամասներ Արմավիրի պայթյունից

09/12/2025 infomitk@gmail.com