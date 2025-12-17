17/12/2025

Ավինյանն ընկերս է, Ալեն Սիմոնյանը՝ ոչ, ՔՊ վարչության որոշումը բողոքարկելու եմ դատարանում

infomitk@gmail.com 17/12/2025 1 min read

«Ես քաղաքապետ դառնալու նպատակ չունեմ. ինձ տեսնում են Ազգային ժողովում»,- հայտարարել է «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, երբ լրագրողները հետաքրքրվել են, թե արդյոք իր դեմ որոշումների հետ  կարող է կապ ունենալ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը:

Նա ընդգծեց, որ Ավինյանը նիստին չի մասնակցել և դեմ չի քվեարկել. «Տիգրանն իմ ընկերն է, և բանավոր ասել է, որ ցավում է այս որոշման համար. եթե ներկա լիներ, կողմ կքվեարկեր: Նա սատարում է ինձ, ես սատարում եմ նրան, և կարծում եմ, որ նա Երևանի լավագույն քաղաքապետերից մեկն է, եթե ոչ՝ ամենալավը», — ասաց Հայկ Սարգսյանը:

Նա պատասխանեց նաև լրագրողների հարցին Ալեն Սիմոնյանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ. «Ոչ, Ալեն Սիմոնյանն իմ ընկերն չէ: Առաջիկայում կխոսենք այդ մասին»:

ՔՊ-ական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը կբողոքարկի կուսակցության վարչության որոշումը, որով նա դուրս է մնացել 2026-ի նախընտրական ցուցակից։ Այս մասին նա ԱԺ-ում ասաց լրագրողներին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանի խոհարարը հարձակվել է զոհվածի մոր վրա․ Լուսանկար

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուրբ Ծնունդից առաջ չեն ուզում դատավճիռները հրապարակել

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սալմոնելա, E. coli․ վտանգավոր մանրէներ է հայտնաբերվել շուկայում տարածված պելմենիների մեջ. Լուսանկար

16/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

3 և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների համար նպաստների նոր չափեր կլինեն․ մանրամասներ

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներդրում մանկապարտեզների կառուցման համար, մեր ոճը սա է․ Տեսանյութ

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուրեն Պապիկյանը որդի է ունեցել` կկոչեն Ռաֆայել

17/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը կմնա Բրյուսելի հիմնական գործընկերը տարածաշրջանում, Վրաստանը՝ ոչ․ Եվրահանձնաժողով

17/12/2025 infomitk@gmail.com