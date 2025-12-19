Այնքան համարձակ էր, որ երբեմն թվում էր անհնար, և, ի վերջո, այդպես էլ եղավ. Վերջին չորս ամիսների իրադարձությունները

Հինգշաբթի երեկոյան ԵՄ առաջնորդները հասկացան, որ Ուկրաինայի համար նախատեսված իրենց ծրագրված փոխհատուցման վարկը՝ ժամանակակից պատմության մեջ աննախադեպ առաջարկ, չէր կարող հաղթահարել իր ճանապարհին առկա խոչընդոտները։
Այն այնքան համարձակ էր, որ երբեմն թվում էր անհնար, և, ի վերջո, այդպես էլ եղավ։
Ինչպես ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինայի համար նախատեսված փոխհատուցման վարկը չեղյալ հայտարարվեց վերջին պահին
Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի անշարժացված ակտիվները զրոյական տոկոսադրույքով փոխհատուցման վարկի մեջ ուղղորդելու Եվրոպական Միության փորձը ձախողվեց, երբ դաշինքի 27 առաջնորդները, բախվելով անհայտության մեջ ցատկի, որոշեցին աջակցել Ուկրաինայի դիմադրությանը՝ համատեղ պարտքի փորձված մեթոդով։
«Եթե դուք փող եք վերցնում (Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր) Պուտինից, դուք բացահայտվում եք», – ասաց Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը, ով փոխհատուցման վարկի գլխավոր հակառակորդն էր՝ բացատրելով դրա ձախողումը։
«Եթե դուք բացահայտվում եք, ապա մարդիկ սիրում են վստահություն, իսկ որտե՞ղ կարող եք գտնել վստահություն։ Քարտեզավորված ջրերում»։
Այժմ դաշինքը կգնա շուկաներ՝ ինքնուրույն 90 միլիարդ եվրո ներգրավելու համար՝ առանց դիպչելու 210 միլիարդ եվրո ռուսական ակտիվներին, որոնք կմնան անշարժացված մինչև Մոսկվան չդադարեցնի իր ագրեսիվ պատերազմը և չփոխհատուցի Կիևին վնասների համար։
Ընտրությունը նշանակում է, որ չի լինի փոխհատուցման վարկ, և ոչ թե այն, ինչ Եվրահանձնաժողովը խոստացել էր Ուկրաինային, մի բարդ առաջարկ, որը կողմնակիցները համարեցին հնարամիտ, իսկ հակառակորդները՝ անխոհեմ։
Mitk.am-ը միավորել է վերջին չորս ամիսների իրադարձությունները՝ հասկանալու համար, թե ինչպես և ինչու է փոխհատուցման վարկը տպավորիչ կերպով ձախողվել։
Սեպտեմբեր. Ներկայացում
Վարկի առաջարկի առաջին հայտը թվագրվում է սեպտեմբերի 10-ին, երբ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Ստրասբուրգում ունեցավ իր մեկժամյա ելույթը՝ ԵՄ վիճակի մասին։
Այնտեղ նա առաջարկեց օգտագործել ԵՄ-ում պահվող անշարժացված ռուսական ակտիվներից կանխիկ մնացորդները՝ Ուկրաինային աջակցելու համար փոխհատուցման վարկ տրամադրելու համար։ Այդ ժամանակ նա որևէ մանրամասնություն չտրամադրեց։
«Սա Ռուսաստանի պատերազմն է։ Եվ Ռուսաստանը պետք է վճարի», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը։ «Միայն եվրոպացի հարկատուները չպետք է կրեն ծանր բեռը»։
Սակայն ոչ թե ֆոն դեր Լեյենն էր սահմանելու այն, ինչը շուտով կդառնար 2025 թվականի ամենաէներգիա սպառող քաղաքական բանավեճը։ Դա Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն էր։
Ֆոն դեր Լեյենի ելույթից մի քանի օր անց նա Financial Times-ում հրապարակեց մի հոդված, որում լիակատար աջակցություն էր հայտնում նախագծին՝ այն ներկայացնելով որպես կանխորոշված եզրակացություն՝ չնայած նախադեպի բացակայությանը։
«Այդ որոշումը, իդեալական դեպքում, պետք է միաձայն լինի», – գրել է նա: «Եթե դա չհաջողվի, այն պետք է ընդունվի անդամ պետությունների մեծամասնության կողմից, որոնք վճռականորեն նվիրված են Ուկրաինային»:
Այսպես կոչված «Merz» հոդվածը անակնկալի բերեց դիվանագետներին և պաշտոնյաներին: Ոմանք այն համարեցին Գերմանիայի կողմից ամենամեծ անդամ պետության իր դիրքը շահագործելու ևս մեկ օրինակ՝ ամբողջ դաշինքի օրակարգը միայնակ սահմանելու համար:
Հետագայում Հանձնաժողովը ներկայացրեց երկէջանոց փաստաթուղթ, որը խիստ տեսականորեն ուրվագծում էր, թե ինչպես է նախաձեռնությունը գործելու գործնականում:
Իրադարձությունների շղթան մասնավորապես խթանեց մեկ երկրի:
Հոկտեմբեր. Հակազդեցությունը
Բելգիան ռուսական ակտիվների մեծ մասը՝ մոտ 185 միլիարդ եվրո, պահում է Euroclear կենտրոնական արժեթղթերի դեպոզիտարիայում և կարծում էր, որ այն պետք է պատշաճ կերպով խորհրդակցվեր, նախքան Հանձնաժողովի երկէջանոց առաջարկը շրջանառվելը:
Բելգիայի դիմադրությունը բացահայտվեց հոկտեմբերին, երբ Դե Վևերը Կոպենհագենում անցկացրեց զարմանալիորեն անկեղծ մամուլի ասուլիս, որտեղ նա պնդեց, որ փոխհատուցման վարկը կզրկի ԵՄ-ին Կրեմլի նկատմամբ իր ամենահզոր լծակից:
«Հիմա հարցն այն է, թե կարո՞ղ ենք հավը ուտել», – ասաց Դե Վևերը։ «Առաջին խնդիրն, իհարկե, այն է, որ եթե հավերը ուտում ես, կորցնում ես ոսկե ձվերը։ Պետք է հաշվի առնես դա։ Եթե հավը սեղանին դնես և ուտես, ապա կորցնում ես ոսկե ձու»։
Այնուհետև Դե Վևերը մեկ առ մեկ ներկայացրեց իր պահանջները չփորձարկված նախագծի վերաբերյալ՝ անխոցելի իրավական որոշակիություն, ռիսկերի լիակատար փոխադարձ բաշխում և ռուսական ինքնիշխան ակտիվներ ունեցող բոլոր երկրների միջև բեռի իրական բաշխում։
Նա կրկնեց իր մտահոգությունները ծրագրի վերաբերյալ հոկտեմբերի կեսերին ուշադիր հետևող գագաթնաժողովի ժամանակ, որտեղ առաջնորդները հույս ունեին հաստատել փոխհատուցման վարկը։
Դե Վևերը պահպանեց իր դիրքորոշումը, և հանդիպումն ավարտվեց անորոշ մանդատով, որը հանձնարարում էր հանձնաժողովին մշակել մի քանի «տարբերակներ», որոնք կարող են բավարարել Ուկրաինայի ֆինանսական և ռազմական կարիքները 2026 և 2027 թվականների համար։
Սակայն, ֆոն դեր Լեյենը, կարծես, մանդատը մեկնաբանեց որպես իր համարձակ գաղափարի անուղղակի հաստատում, որը նա ձևակերպեց որպես միակ կենսունակ տարբերակ։
«Կան կետեր, որոնք պետք է պարզաբանվեն և խորը ուսումնասիրվեն», – ասաց նա գագաթնաժողովի ավարտին: «Մենք համաձայնության եկանք այն մասին, թե ինչ, այսինքն՝ փոխհատուցման վարկի շուրջ, և մենք պետք է աշխատենք այն մասին, թե ինչպես, ինչպես ենք դա հնարավոր դարձնում (և) որն է առաջ շարժվելու լավագույն տարբերակը»։
Մի քանի օր անց ԵՄ երեք սկանդինավյան առաջնորդները հրապարակավ բացառեցին Ուկրաինային աջակցելու համար համատեղ պարտքի թողարկումը: Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը նույնիսկ հայտարարեց, որ «ինձ համար փոխհատուցման վարկին այլընտրանք չկա»։
Նոյեմբեր. Շոկ
Անավարտ գագաթնաժողովը բացահայտեց, որ առանց Բելգիայի համաձայնության, փոխհատուցման վարկը հնարավոր չէր լինի: Հանձնաժողովը արագացրեց երկկողմ բանակցությունները Դե Վևերի թիմի հետ՝ դժվարությունները լուծելու և վայրէջքի գոտի ուրվագծելու համար:
Նոյեմբերի 17-ին ֆոն դեր Լեյենը առաջնորդներին նամակ ուղարկեց, որում մանրամասն նկարագրված էին Ուկրաինայի համար 90 միլիարդ եվրո հավաքագրելու երեք տարբերակ՝ երկկողմ կամավոր ներդրումներ, համատեղ պարտք և փոխհատուցման վարկ:
«Այս գրառման մեջ ներկայացված տարբերակները հստակ են թե՛ իրենց նախագծով, թե՛ իրենց հետևանքներով: Ակնհայտ է, որ հեշտ տարբերակներ չկան», – ասաց նա:
Ֆինանսական վարկին նվիրված բաժինը հստակորեն գրվել էր Բելգիայի մտահոգությունները մեղմելու համար: Այն անդրադառնում էր Դե Վևերի հիմնական պահանջներից երկուսին՝ «իրավաբանորեն պարտավորեցնող, անվերապահ, անդառնալի և պահանջարկի վրա հիմնված երաշխիքների» տրամադրումը և Ռուսաստանի ինքնիշխան ակտիվներ ունեցող բոլոր ԵՄ և G7 երկրների մասնակցության ապահովումը:
Նամակը նաև նշում էր փոխհատուցման վարկի թերությունները՝ զգուշացնելով եվրոգոտու հեղինակությանը վնաս հասցնելու և դրա ֆինանսական կայունության վրա «հաջորդական հետևանքների» մասին:
Հենց այն պահին, երբ դիվանագետները մարսում էին ֆոն դեր Լեյենի փաստացի գնահատականը, Եվրոպայով անցավ մի փոթորիկ. ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի պաշտոնյաների կողմից մշակված այժմ արդեն անպարկեշտ 28 կետանոց ծրագիրը՝ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար, որը, ի թիվս այլ բաների, առաջարկում էր անշարժացված ակտիվներն օգտագործել Վաշինգտոնի և Մոսկվայի առևտրային շահերի համար։
Ծրագիրը զայրացրեց եվրոպացի առաջնորդներին, ովքեր արագորեն միավորեցին իրենց շարքերը և ընդգծեցին, որ եվրոպական իրավասության ներքո գտնվող ցանկացած հարց կպահանջի Եվրոպայի լիակատար ներգրավվածություն։ Փոխարենը թուլացնելու փոխհատուցման վարկի հիմնավորումները, 28 կետանոց ծրագիրը, կարծես, ամրապնդում էր այն։
Սակայն հետո Դե Վևերը կրկին մտավ ասպարեզ՝ ֆոն դեր Լեյենին ուղղված խիստ ձևակերպված նամակով, որում նրա ծրագիրը նկարագրվում էր որպես «հիմնովին սխալ» և լի «բազմակի վտանգներով»։
«Առաջարկվող փոխհատուցման վարկային ծրագրի շուրջ շտապողականորեն առաջ շարժվելը, որպես կողմնակի վնաս, կունենար այն, որ մենք՝ որպես ԵՄ, արդյունավետորեն խոչընդոտում ենք վերջնական խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը», – ասաց Դե Վևերը նամակի ամենավիճահարույց հատվածում։
Նրա հայհոյանքը բացահայտեց Բելգիայի և Հանձնաժողովի միջև դեռևս գոյություն ունեցող անդունդը և ավելի բարձրացրեց փոխզիջման չափանիշը։
Դեկտեմբեր. Փլուզում
Դե Վևերի քննադատություններից չվախենալով՝ ֆոն դեր Լեյենը շարունակեց առաջ շարժվել և դեկտեմբերի սկզբին հրապարակեց փոխհատուցման վարկի իրավական տեքստերը՝ հենց այն ժամանակ, երբ Եվրոպական կենտրոնական բանկը հրաժարվեց տրամադրել այդ միջոցառման համար իրացվելիության երաշխիք։
Բարդ առաջարկը, որը, դիվանագետների կարծիքով, գործընթացում շատ ուշ էր ներկայացվել, ավելի ընդլայնեց Բելգիային պաշտպանելու երաշխիքները, ստեղծեց արբիտրաժը չեղյալ համարելու երաշխիքներ և ստեղծեց «փոխհատուցման» մեխանիզմ՝ ցանկացած հնարավոր կորուստը փոխհատուցելու համար։
«Մենք ուզում ենք շատ վստահ լինել մեր բոլոր անդամ պետությունների, բայց հատկապես Բելգիայի համար, որ մենք կկիսենք բեռը արդարացիորեն, քանի որ դա եվրոպական ճանապարհն է», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը։
Այս անգամ դիմադրությունը եկավ հենց Euroclear-ից, այլ ոչ թե Դե Վևերից։ Mitk.am-ին տված հայտարարության մեջ պահապանը տեքստերը որակեց «շատ փխրուն», որակելով դրանք չափազանց փորձարարական և կարող են հանգեցնել օտարերկրյա ներդրողների արտահոսքի եվրագոտուց։
Քանի որ նախագծի շուրջ անորոշությունը խորանում էր, Էստոնիայի, Ֆինլանդիայի, Իռլանդիայի, Լատվիայի, Լիտվայի, Լեհաստանի և Շվեդիայի առաջնորդները միավորվեցին դրա պաշտպանության համար։
«Բացի ֆինանսապես առավել նպատակահարմար և քաղաքականապես իրատեսական լուծում լինելուց, այն անդրադառնում է Ուկրաինայի ագրեսիայի պատճառած վնասի համար փոխհատուցման իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին», – գրել են նրանք համատեղ հայտարարության մեջ։
Հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյաները՝ Կայա Կալասից մինչև Վալդիս Դոմբրովսկիս, կրկնեցին ֆոն դեր Լեյենի ուղերձը և փոխհատուցման վարկը ներկայացրեցին որպես ամենահավաստի տարբերակ։
Առաջարկը ամրապնդվեց այն բանից հետո, երբ անդամ պետությունները, վախենալով 28 կետանոց ծրագրի կրկնությունից, օգտագործեցին արտակարգ դրության կետը՝ անորոշ ժամանակով անշարժացնելու ռուսական ակտիվները, ինչը թղթի վրա կարող էր օգնել մեղմել Բելգիայի ամենահրատապ մտահոգություններից մեկը։
Այնուամենայնիվ, այս պահը կարճատև եղավ։
Անսպասելի շրջադարձով Իտալիան, Բուլղարիան և Մալթան միացան Բելգիային՝ կոչ անելով Հանձնաժողովին ուսումնասիրել «այլընտրանքային լուծումներ»՝ Ուկրաինան ֆինանսավորելու համար՝ «կանխատեսելի պարամետրերով» և «զգալիորեն ավելի քիչ ռիսկերով»։ Առանձին, Չեխիայի Հանրապետության նորանշանակ վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը կոչ արեց Հանձնաժողովին «գտնել այլ ուղիներ»։
Վերապահումները հիմք դրեցին դեկտեմբերի 18-ին կայանալիք վճռորոշ գագաթնաժողովին։
Փակ դռների ետևում գտնվող բանակցությունների ընթացքում պաշտոնյաները աշխատեցին լուծել Բելգիայի բոլոր չլուծված մտահոգությունները և փոխհատուցման վարկը բացել։ Սակայն, ի վերջո, ջանքերը հակառակ արդյունք տվեցին՝ փոխարենը բացահայտելով այն պարտավորությունների շրջանակը, որոնք կառավարությունները պետք է ստանձնեին։
Մի պահ առաջարկվեց փոխզիջում՝ տրամադրել «անսահմանափակ» երաշխիքներ և փոխհատուցել ծրագրից բխող «բոլոր գումարներն ու վնասները»։
Ձևակերպումը չափազանց ծանր էր անքուն առաջնորդների համար. հանկարծ նրանք սկսեցին նայել ամբողջ Բելգիայի բանկային համակարգը փրկելու հեռանկարին։
Բախվելով աճող զիջումների և պարտավորությունների հետ, առաջնորդները դադարեցրին փոխհատուցման վարկը և ընտրեցին համատեղ պարտքը։
«Ես նախապես գիտեի, որ փոխհատուցման վարկի նկատմամբ ոգևորությունը այնքան մեծ չէր, որքան մարդիկ կարծում էին», – ասաց Դե Վևերը՝ ենթադրելով, որ ֆոն դեր Լեյենը, չնայած «գերազանց աշխատանք» էր կատարում, մոլորության մեջ էր ընկել Գերմանիայի, Սկանդինավյան երկրների և Բալթյան երկրների կողմից։
«Պարզվեց, ինչպես ես գիտեի, որ շատ ավելի շատ երկրներ, որոնք դեռ չէին խոսել, չափազանց քննադատաբար էին վերաբերվում դրա բոլոր ֆինանսական կողմերին՝ պարզելով մի պարզ ճշմարտություն. աշխարհում անվճար փող չկա։ Այն պարզապես գոյություն չունի»։
