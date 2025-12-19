Լուվրը վերաբացվել է աշխատանքային պայմանների վերաբերյալ գործադուլը դադարեցնելու մասին աշխատակիցների քվեարկությունից հետո

Լուվրը ուրբաթ օրը վերաբացվել է իր բնականոն հունով, այն բանից հետո, երբ թանգարանի աշխատակիցները քվեարկել են աշխատանքային պայմանների վերաբերյալ գործադուլը շարունակելու դեմ։
Նախկին թագավորական պալատը երկուշաբթի օրը ամբողջ օրը փակ էր այցելուների համար, իսկ չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին վերաբացվել է միայն մասամբ։
Լուվրի աշխատակիցները ուրբաթ օրը դեմ են քվեարկել գործադուլի շարունակմանը, AFP-ին հայտնել են արհմիության ներկայացուցիչները, որով վերջ են դրվել երեքօրյա խափանումներին, որոնք սրել են աշխարհի ամենաշատ այցելվող թանգարանի խնդիրները։
Ղեկավարությունը հայտարարել է, որ Լուվրը, որը հոկտեմբերի 19-ին ցերեկը տեղի ունեցած ամոթալի կողոպուտի զոհ էր դարձել, ուրբաթ օրը կբացվի «նորմալ ռեժիմով»։
Նախկին թագավորական պալատը և դրա 400 սենյակները երկուշաբթի օրը ամբողջ օրը փակ էին այցելուների համար, ինչը հիասթափություն էր պատճառել հազարավոր տոնական հանգստացողների, որոնք հույս ունեին տեսնել Մոնա Լիզային և այլ աշխատանքներին։
Երեքշաբթի օրը թանգարանը փակ էր իր սովորական հանգստյան օրվա համար, ապա չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին վերաբացվեց միայն մասամբ, քանի որ դժգոհ աշխատակիցները պնդում էին իրենց պահանջների մասին՝ ավելի շատ աշխատակիցներ հավաքագրելու և շենքերի հսկայական համալիրի ավելի լավ պահպանման համար։
Կողոպուտից հետո հարցեր են առաջանում այն մասին, թե արդյոք դա հնարավոր էր կանխել, և ինչու էին գողացված թագի զարդերը, որոնք արժեն ավելի քան 100 միլիոն դոլար, այդքան վատ պաշտպանված։
Երկու ներխուժողներ բեռնատարի վրա տեղադրված ընդարձակվող հարթակի միջոցով մուտք են գործել զարդեր պարունակող պատկերասրահ՝ զարմացած այցելուների աչքի առաջ կտրելով ապակե դուռը՝ սկավառակաձև կտրիչներով, ապա գողանալով ութ անգին իրեր։
Կողոպուտից բացի, վերջերս տեղի ունեցած երկու այլ միջադեպեր ընդգծեցին շենքի ներսում առկա սպասարկման խնդիրները, որը գլխավոր ճարտարապետ Ֆրանսուա Շատիլոնը բնութագրել է որպես «ոչ լավ վիճակում»։
Նոյեմբերին ջրի արտահոսքը վնասել է եգիպտական բաժնի հարյուրավոր գրքեր և ձեռագրեր, մինչդեռ ղեկավարությունը ստիպված է եղել փակել հին հունական կերամիկայի պատկերասրահը հոկտեմբերին, քանի որ դրա վերևի առաստաղի ճառագայթները կարող են փլուզվել։
