26/05/2026

EU – Armenia

16-ի ակումբը բյուջեի դեմ ապստամբություն է բարձրացնում Գերմանիայի կարմիր գծերի դեմ

infomitk@gmail.com 26/05/2026

Եվրոպական համատեղ պարտքի նոր պահանջը նախատեսված է ԵՄ նախարարական հանդիպումից առաջ:

Հարավային և Արևելյան Եվրոպայի 16 երկրներից բաղկացած ազատ դաշինքը սկսել է ջանքեր գործադրել՝ ամրապնդելու դաշինքի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեն և ԵՄ-ի կողմից նոր համատեղ պարտքի հաստատման համար, ասվում է երկուշաբթի օրը հրապարակված համատեղ հայտարարության մեջ։

Խմբավորումը ներառում է Լեհաստանը, Իտալիան, Իսպանիան և Պորտուգալիան։ Ըստ հայտարարության, որը Euractiv-ը տեսել է երեքշաբթի օրը Եվրոպական հարցերով նախարարների հանդիպումից առաջ, ԵՄ համավարակից հետո վերականգնման հիմնադրամի «ավելի աստիճանական մարման սխեման» և «վարկային աջակցության համար նոր համատեղ փոխառությունները» պետք է մնան սեղանին, քանի որ ինստիտուտները բանակցում են դաշինքի 2028-2034 թվականների բյուջեի շուրջ։

Ավելին, «Համախմբման բարեկամներ» հովանու ներքո համատեղ աշխատող երկրները պնդում են, որ ԵՄ ներկայիս բյուջեի կառուցվածքը, որը ներառում է Համախմբման քաղաքականությունը, որն օգտագործվում է ԵՄ-ի աղքատ և ծայրամասային տարածքներում ենթակառուցվածքների ֆինանսավորման համար, ինչպես նաև համատեղ գյուղատնտեսական քաղաքականությունը և համատեղ ձկնորսության քաղաքականությունը, պետք է պաշտպանված լինի։

Հայտարարության մեջ ասվում է, որ նման կանխիկ միջոցների ծախսման վերաբերյալ որոշումները «պետք է ամբողջությամբ մնան անդամ պետությունների պատասխանատվության տակ»։

Հանձնաժողովը ցանկանում է, որ ազգային իշխանությունները ավելի շատ ներգրավված լինեն ԵՄ կանխիկ միջոցների կառավարման գործում՝ տարածաշրջանային մարմինների հաշվին։

ԵՄ բյուջեի շուրջ վեճը կարող է կրճատվել Կիպրոսի արևի տակ

Այսպես կոչված «խնայող» ԵՄ երկրները, այդ թվում՝ Գերմանիան և Նիդեռլանդները, որոնք 16 երկրների դաշինքի մաս չեն կազմում, կտրականապես դեմ են ԲՖԾ-ի չափի մեծացմանը՝ արդեն իսկ լարված ազգային բյուջեների ժամանակաշրջանում։

«Գերմանական տեսանկյունից, ո՛չ ավելի բարձր պարտքը, ո՛չ էլ կապիտալի շուկայում եվրոպական պարտատոմսերը չեն քննարկվում», – ապրիլի վերջին Կիպրոսի հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի վերաբերյալ ԵՄ առաջնորդների հետ ընթրիքի ժամանակ բանավեճից հետո ասել է կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։

Բեռլինը, որը, անկասկած, բյուջեի ամենամեծ ներդրումն ունեցողն է, երկար ժամանակ վերապահումներ է ունեցել ԵՄ նոր պարտքի վերաբերյալ և վերջերս քննադատել է Ֆրանսիային այն առաջ մղելու համար։

Եվրոպական երկրների նախարարները երեքշաբթի օրը կհավաքվեն Բրյուսելում՝ քննարկելու հաջորդ բյուջեի նախագիծը, և մայրաքաղաքները, ինչպես սպասվում է, կներկայացնեն ծախսերի առաջին թվերը մինչև հաջորդ ամիս։

Կառավարությունները ճնշման տակ են՝ մինչև այս տարվա վերջ բյուջեի վերաբերյալ համաձայնության գալու համար։

