Սուրբ Ծննդյան ճանապարհորդական քաոս. Նախատոնական գործադուլներ են սպասվում եվրոպական օդանավակայաններում

Օդանավակայանի աշխատակիցները գործադուլ են անում՝ բողոքելով ցածր վարձատրվող գործատուների «Գրինչի ոճով վարքագծի» դեմ։
Այս Սուրբ Ծննդյանը տուն եք գնում, թե՞ ձմեռային արձակուրդ եք գնում։ Գործադուլները դարձել են տոնական շրջանի ծանոթ մաս, քանի որ աշխատողները նպատակ ունեն տարվա ամենածանրաբեռնված ժամանակահատվածներից մեկը՝ ավելի լավ աշխատավարձի և աշխատանքային պայմանների համար պայքարելով։
Որոշ գործադուլներ նախատեսված են ամիսներ առաջ, իսկ մյուսները՝ ընդամենը մի քանի օր կամ ժամ առաջ։ Ստուգեք նախքան ճանապարհորդելը, որպեսզի խուսափեք վերջին րոպեի փոփոխությունների քաոսից։
Մինչև Սուրբ Ծնունդ մնացել է մեկ շաբաթից էլ պակաս, ահա այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք այս դեկտեմբերին Եվրոպայում կայանալիք գնացքների և օդանավակայանների գործադուլների մասին։
Եթե ձեր չվերթը կամ գնացքը չեղարկվի կամ ուշանա, դուք կարող եք իրավունք ունենալ նոր տոմսի կամ փոխհատուցման։ Կարդացեք մեր ուղեցույցը՝ ամբողջական մանրամասների համար։
Դեկտեմբերի 19-ից 22-ը և 26-ից 29-ը Լոնդոնի Լութոն օդանավակայանի easyJet գետնային անձնակազմը գործադուլ կանի, ինչը կարող է հանգեցնել գրանցման և ուղեբեռի մշակման հնարավոր ուշացումների։
Մեծ Բրիտանիա. Լոնդոնի օդանավակայանները Սուրբ Ծննդյան գործադուլներ են սպասվում
Լոնդոնի Հիթրոու օդանավակայանը նույնպես պատրաստվում է Սուրբ Ծննդյան ճանապարհորդական քաոսի. դեկտեմբերի 22-ից 24-ը և 26-ը Scandinavian Airlines Services (SAS) ընկերության անձնակազմը կգործադուլի։ Հավանաբար, դա կազդի ավիաընկերության հիմնական հանգույցներ, ինչպիսիք են Կոպենհագենը, Ստոկհոլմը և Օսլոն, չվերթների վրա։
Unite արհմիության տվյալներով՝ աշխատողները բողոքում են ցածր աշխատավարձի դեմ, որը, ըստ լուրերի, նրանց ստիպել է ապավինել սննդի բանկերին՝ թանկարժեք սկանդինավյան հանգույցներ մեկնելիս։
«Սա SAS-ի կողմից Գրինչի ոճով իսկական վարքագիծ է. այն չարաշահում է իր աշխատակիցների բարի կամքը և այժմ պատասխանատու կլինի Սուրբ Ծննդյան չեղարկված չվերթների համար», – ասում է Unite-ի տարածաշրջանային պաշտոնյա Քալում Ռոչֆորդը։
Իսպանիա. Ուղեբեռի մշակման շարունակական գործադուլները ուշացումներ են առաջացնում
Ամռանից ի վեր Ryanair-ի իսպանական գետնային սպասարկման գործընկեր Azul Handling-ի աշխատակիցները շաբաթական գործադուլներ են կազմակերպում՝ աշխատանքային պայմանների, բոնուսների և աշխատանքի կայունության պատճառով։
Մինչև դեկտեմբերի 31-ը գործադուլները կշարունակվեն չորեքշաբթի, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին՝ ժամը 5-9-ը, 12-15-ը և 21-ից մինչև կեսգիշեր։
Հետևաբար, Ryanair-ի ուղևորները կարող են բախվել ավելի երկար հերթերի և ուշացումների գրանցման և ուղեբեռի հավաքման հետ կապված հետևյալ օդանավակայաններում՝ Ալիկանտե, Բարսելոնա-Էլ Պրատ, Ժիրոնա, Իբիցա, Լանսարոտե, Մադրիդ-Բարախաս, Մալագա, Պալմա դե Մալյորկա, Սանտյագո դե Կոմպոստելա, Սևիլիա, Տեներիֆե Սաութ և Վալենսիա։
Իտալիա. Օդանավակայանների գործադուլներ հունվարին
Իտալիայի օդանավակայանների աշխատակիցների կողմից դեկտեմբերի 17-ին համակարգված գործադուլ անցկացնելուց հետո, նոր տարում երկիրը պատրաստվում է ավելի շատ ճանապարհորդական խափանումների։
Հունվարի 9-ին Իտալիայի CUB Transporti արհմիությունը, որը ներկայացնում է ցամաքային անձնակազմը, հայտարարել է չորսժամյա գործադուլ (13:00-17:00) երկրի օդանավակայաններում, հնարավոր են չվերթների ուշացումներ և չեղարկումներ։
Նույն օրը Միլանի Լինատե օդանավակայանի Swissport Italia-ի ցամաքային սպասարկման անձնակազմը նույնպես նախատեսում է 24-ժամյա գործադուլ։
Վերոնա օդանավակայանից և դեպի հունվարի 31-ին չվերթները նույնպես կարող են խափանվել, քանի որ ENAV օդային երթևեկության կառավարման աշխատակիցները գործադուլ են անում։
Իտալիայի քաղաքացիական ավիացիայի մարմնի՝ ENAC-ի կողմից հրապարակված երաշխավորված չվերթների ցանկը կարող եք գտնել այստեղ։
ԵՄ մուտքի/ելքի համակարգի ներդրումը հանգեցնում է սահմանային երկարատև ուշացումների
Շենգենյան գոտի մեկնող ոչ ԵՄ քաղաքացիները պետք է նաև տեղյակ լինեն, որ շատ օդանավակայաններում այժմ գործում է ԵՄ մուտքի/ելքի համակարգը (EES):
Այնտեղ, որտեղ այն գործում է, Մեծ Բրիտանիայից, ԱՄՆ-ից և ԵՄ անդամ չհանդիսացող այլ երկրներից վիզայից ազատված ճանապարհորդները պետք է գրանցեն իրենց կենսաչափական տվյալները հատուկ տաղավարներում։
Նոր սահմանային ստուգումները արդեն գլխացավանք են պատճառում ուղևորներին, ովքեր հայտնել են երկար հերթերի մասին, քանի որ մարդիկ առաջին անգամ են անցնում մշակման ընթացակարգերը։
Եվրոպական օդանավակայանների միջազգային խորհրդի (ACI) զեկույցը զգուշացրել է, որ ամենաշատ տուժած օդանավակայաններում, մասնավորապես՝ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Հունաստանում, Իսլանդիայում, Իտալիայում, Պորտուգալիայում և Իսպանիայում, սպասման ժամանակը կարող է հասնել մինչև երեք ժամի։
