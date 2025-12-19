19/12/2025

Տասը եպիսկոպոսների՝ Գարեգին Երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին Վեհարանից հեռացնելու փորձը տապալվել է

Տասը եպիսկոպոսների՝ Գարեգին Երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին Վեհարանից հեռացնելու փորձը տապալվել է։

Հիշեցնենք, որ նրանք հայտարարություն էին արել, կոչով դիմել հանրությանը՝ աջակցել իրենց, որպեսզի միասնաբար «կաթողիկոսին ուղարկեն հանգստի»։

Կառավարության նիստին հաջորդած ճեպազրույցում Փաշինյանը հայտնել էր, որ չի միանա 10 եպիսկոպոսների գործողություններին, բայց աջակցում է նրանց։

«Կաթողիկոսին հանգստի ուղարկելու օպերացիան» տևեց 2-3 ժամ և ընթացավ, ըստ տեղեկությունների, 9000 հավատացյալների ինքնաբուխ աջակցությամբ, «Վե-հա-փառ, Վե-հա-փառ» վանկարկումներով։

