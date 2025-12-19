Տասը եպիսկոպոսների՝ Գարեգին Երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին Վեհարանից հեռացնելու փորձը տապալվել է։
Հիշեցնենք, որ նրանք հայտարարություն էին արել, կոչով դիմել հանրությանը՝ աջակցել իրենց, որպեսզի միասնաբար «կաթողիկոսին ուղարկեն հանգստի»։
Կառավարության նիստին հաջորդած ճեպազրույցում Փաշինյանը հայտնել էր, որ չի միանա 10 եպիսկոպոսների գործողություններին, բայց աջակցում է նրանց։
«Կաթողիկոսին հանգստի ուղարկելու օպերացիան» տևեց 2-3 ժամ և ընթացավ, ըստ տեղեկությունների, 9000 հավատացյալների ինքնաբուխ աջակցությամբ, «Վե-հա-փառ, Վե-հա-փառ» վանկարկումներով։
Բաց մի թողեք
Ինֆորմատիկայի քոլեջի մոտ «Opel» է պայթել, վիրավnրը տեղափոխվել է Այրվածքաբանության կենտրոն․ Լուսանկար
Առաջին քայլն արվեց՝ տիրադավների մի մասը հեռացվեց խորհրդից
Լեմկինի ինստիտուտը Թրամփին կոչ է արել օգնել, որ Բաքվում պահվող հայ գերիներն ազատ արձակվեն