Ինչպես հետևել բրիտանական քաղաքականությանը 2026 թվականին․ Լուսանկարներ

Տարվա բոլոր ամսաթվերը՝ վճռորոշ ընտրություններով, Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև ավելի սերտ հարաբերություններով և միգրացիայի վերահսկողության վերաբերյալ օրենքներով, որոնք, ըստ Քիր Սթարմերի, կփրկեն իր վարչապետությունը: Դա կլինի վայրի ճանապարհորդություն:
Եթե կարծում էիք, որ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականությունը այս տարի անկայուն է, ապա ամուր բռնվեք 2026 թվականի համար։
Իր համոզիչ հաղթանակից երկու տարի անց Քեյր Սթարմերը բախվում է իր ղեկավարության ներքին սպառնալիքի հետ՝ հաջորդ տարվա մայիսին կայանալիք խոշոր ընտրություններից հետո։ Կենտրոնամետ վարչապետը հույսը կդնի ոչ միայն իր ներքին մրցակիցների անկարգության, այլև նոր օրենսդրական օրակարգի վրա՝ նույնպես մայիսին՝ «վերականգնումը իրականություն դարձնելու» համար։
Հաջողություն։ Հեշտ պատասխաններ չկան, քանի որ աճի որսի նպատակով Չինաստան կատարած այցը ցավալիորեն կցույց տա, և Սթարմերի իշխող Լեյբորիստական կուսակցության օրենսդիրները նույնքան անհամբեր են, որքան հանրությունը։ Նորեկ պատգամավորները սեղմված են ձախակողմյան «Կանաչների» աճող ժողովրդականության և Նայջել Ֆարաջի աջակողմյան «Reform UK» պոպուլիստական կուսակցության միջև, որը ապրիլից ի վեր մշտապես առաջատար է հասարակական կարծիքի հարցումներում։
Իրավիճակը փոխելու համար Սթարմերի օգնականները ցանկանում են լուծել նահանգում տարիներ շարունակ կուտակված խնդիրները՝ սոցիալական ապահովության, սոցիալական խնամքի, դատարանների գերբեռնվածության, հատուկ կարիքների աջակցության և սառցադաշտային ենթակառուցվածքների զարգացման վերաբերյալ։ Նախարարները ստիպված կլինեն իրականացնել միգրացիոն համակարգին խոստացած բարեփոխումները, որոնք քաղաքական ական են, որը վիրավորել է բազմաթիվ նախորդների։
Սթարմերի ճանապարհին անվերջ խոչընդոտներ կան։ Որոշները, ինչպես նրա սեփական ղեկավարությունը, նրա ձեռքի գործն են։ Մյուսները, ինչպիսիք են Ուկրաինան և Դոնալդ Թրամփի անկայուն առևտրային քաղաքականությունը, կթվան նրա վերահսկողությունից դուրս։
Ստորև ձեր օրացույցի հիմնական ամսաթվերը այն տարում, որը կփորձարկի, թե արդյոք Սթարմերը կարող է գոյատևել։ Եվ դուք կարող եք լսել առաջիկա տարվա աուդիո շրջագայությունը (հատուկ հյուրերի հետ) POLITICO-ի Westminster Insider փոդքասթում, որը ներկայացնում է Պատրիկ Բեյքերը։
Արդյո՞ք Քիր Սթարմերը դատապարտված է
Մայիսի 7-ի ընտրությունները պետք է ցույց տան Reform UK-ի մեծ հաջողությունները և փորձեն, թե արդյոք Մեծ Բրիտանիայի երկու հիմնական կուսակցությունները ազատ անկման մեջ են։ Շոտլանդիայի և Ուելսի խորհրդարանների, Լոնդոնի բոլոր 32 թաղամասերի և անգլիական 100 այլ խորհուրդների ընտրությանը մասնակցելուց հետո, սրանք ամենամոտն են «միջանկյալ ընտրություններին» 2029 թվականի ընդհանուր ընտրություններից առաջ: Շոտլանդական Լեյբորիստական կուսակցությունը վախենում է երրորդ տեղը զբաղեցնել Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունից և Ռեֆորմից հետո, մինչդեռ հարցումները կանխատեսում են, որ Ուելսի Լեյբորիստական կուսակցությունը (մեկ դար իշխանության գալուց հետո) կարող է լինել կրտսեր գործընկերը ձախակողմյան ազգայնականների՝ Plaid Cymru-ի հետ կոալիցիայում: Լոնդոնի Լեյբորիստական կուսակցության գործիչները վախենում են, որ «կանաչները» կուտեն իրենց ձախերից:
Կարո՞ղ է Քիր Սթարմերը գոյատևել։ Սա կախված կլինի նրանից, թե արդյոք 80 Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորներ պատրաստ կլինեն առաջադրել իրենց անունները հանրային ղեկավարության հեղաշրջման համար, և արդյոք խմբակցություններով լի կուսակցությունը կմիավորվի թեկնածուի շուրջ։
Պատգամավորները շշնջում են, որ առողջապահության նախարար Ուես Սթրիթինգը՝ «Լեյբորիստական աջերի» ամենաամբիցիոզ զավակը, պայքարում է համոզելու «մեղմ ձախերի» մի գործչի, ինչպիսին է նախկին փոխվարչապետ Անժելա Ռեյները, համատեղ ցուցակով առաջադրվել։ (Բնականաբար, երկու թիմերն էլ հերքում են մանևրելու փաստը)։ Այլ անունների թվում են պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին և ներքին գործերի նախարար Շաբանա Մահմուդը, բայց պարզ չէ, թե արդյոք նրանցից որևէ մեկը կստանա համապատասխան թվերը։ Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետ Էնդի Բըրնհեմը ցուցադրել է իր հավակնությունները, բայց պատգամավոր դառնալու համար անհրաժեշտ է հաղթել լրացուցիչ ընտրություններում, և Լեյբորիստական կուսակցության իշխող մարմինը կարող է խոչընդոտել նրան։
Սա մեծ տարի կլինի ձախերի ապագայի համար։ Կանաչները բարձրացել են հարցումներում իրենց նոր առաջնորդի՝ հիպնոսացնող Զաք Պոլանսկու գլխավորությամբ, ով հրաժարվել է պահպանողականներին ուղղված ցանկացած առաջարկից՝ հօգուտ ձախակողմյան պոպուլիզմի։ Մեյը կփորձարկի, թե արդյոք «Կանաչները» կարող են օգտվել դրանից, թե՞ նրանց ձայները կբաժանվեն «Ձեր կուսակցության»՝ ձախակողմյան խնդրահարույց կուսակցության կողմից, որը կապված է Լեյբորիստական կուսակցության նախկին առաջնորդ Ջերեմի Քորբինի հետ։
«Reform UK»-ը պետք է ունենա քաղաքական օրակարգ։ Ֆարաժը 2025 թվականի երկրորդ կեսն անցկացրեց՝ ոսկորներին «միս» տալով, բայց դեռևս կան մեծ բացեր։ Օգնականները խոստանում են լարված հունվար, և շատերը կսպասեն մայիսին, երբ ավարտվեն քաղաքային կարգավորման, հարկերի և կենսաթոշակների վերաբերյալ վեցամսյա քաղաքականության վերանայումները, որոնք պատվիրել էր փոխնախագահ Ռիչարդ Թայսը։ 2025 թվականի առաջին կեսին կտրուկ աճ գրանցելուց հետո «Reform»-ի վարկանիշը հավասարվել է (չնայած հարմարավետ առաջին տեղում է)։ Արդյո՞ք Ֆարաջի կուսակցությունը հասել է առաստաղին։
Քեմի Բադենոխի ապագան որպես Պահպանողական կուսակցության առաջնորդ կրկին կքննարկվի մայիսից հետո։ Արդյո՞ք նրա վերջին բարելավումը բավարար կլինի մարտահրավերը կանխելու համար, եթե ընտրությունների արդյունքները մռայլ լինեն։
Միգրացիան գերիշխում է ամեն ինչում
Լեյբորիստական կուսակցությունը խոստացել է կոշտ միգրացիոն բարեփոխումներ նոյեմբերին, և այժմ այն պետք է իրականում իրականացնի դրանք։ Սակայն, մինչ պաշտոնյաները հույս ունեն առաջընթաց գրանցել Ներքին գործերի նախարար Շաբանա Մահմուդի փաթեթի շուրջ տարվա առաջին կեսին, որոշ դեպքերում օրենսդրական ակտեր կպահանջվեն թագավորի ելույթում (որոնց մասին ավելի մանրամասն՝ ստորև): Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորների մեծ մասը, կարծես, կողմ է բարեփոխումներին, սակայն ձախերից կա բարձրաձայն դիմադրություն, սատանան թաքնված կլինի մանրամասների մեջ, և որոշ պատգամավորներ վախենում են, որ այն չի վերադարձնի ընտրողներին Ֆարաջից։
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի (ՄԻԵԿ) ապագան կհասնի վճռորոշ կետի մայիսի 15-ին, երբ Եվրոպայի խորհրդի 46 պետությունների արտաքին գործերի նախարարները կհանդիպեն Մոլդովայում: Նրանք ցանկանում են համաձայնության գալ քաղաքական հռչակագրի շուրջ, թե ինչպես է կիրառվում ՄԻԵԿ-ը: Մեծ Բրիտանիան ցանկանում է վերաձևակերպել 3-րդ հոդվածի («անմարդկային կամ նվաստացնող» վերաբերմունքի վերաբերյալ) կիրառումը, որպեսզի այն խոչընդոտի միգրանտների արտաքսման նվազեցմանը: Սակայն կարծիքները խիստ տարբերվում են Եվրոպայում և Մեծ Բրիտանիայում: Պահպանողական կուսակցությունը և Reform UK-ը ամբողջությամբ դուրս կգան 1953 թվականի պայմանագրից:
Լա Մանշով կշարունակեն ժամանել միգրանտներով գերբեռնված փոքր նավակներ. 2025 թվականին դրանց թիվը 2024 թվականի համեմատ աճել է: Եթե Մահմուդին անհրաժեշտ է մեկ վիճակագրություն, որպեսզի կտրուկ անկում ապրի իր լիազորությունների մեջ, դա կլինի սա: Նա նաև կարիք ունի, որ կառավարության կողմից ֆինանսավորվող հյուրանոցներում բնակվող ապաստան խնդրողների թիվը շարունակի նվազել։
Սպասվում է կատարմանը
Թագավորի շքեղ ելույթը կլինի Քիր Սթարմերի երկրորդ և հազվագյուտ հնարավորությունը՝ վարչապետի համար «կատարման» մասին իր անվերջ խոստումները օրենսդրության վերածելու համար: Այնուամենայնիվ, այն լի է վտանգներով: Չնայած ամսաթիվը գաղտնի է, պաշտոնյաները ակնկալում են, որ այն կկայանա մայիսին՝ տեղական ընտրություններից կարճ ժամանակ անց, որի ընթացքում Սթարմերը կներկայացնի կառավարության մեկամյա ծրագիրը, հենց այն պահին, երբ նրա աշխատանքի համար ռիսկը ամենալուրջն է: Մայիսը այս ամենի համար տարածված ամսաթիվ է ցանկացած տարում: Բայց մի մոռացեք. թագավորի ելույթի վերաբերյալ քվեարկությունները սովորաբար համարվում են կառավարության վստահության քվե:
Ելույթը, հավանաբար, կներառի բրիտանական պետությանը անհանգստացնող ամենաբարդ հարցերից մի քանիսը, այդ թվում՝ միգրացիայի կանոնները և հատուկ կրթական կարիքներ և հաշմանդամություն ունեցող երեխաների աջակցությունը (SEND): Այն կարող է առաջ մղել պարտադիր թվային անձնագրի հարցը, որը ձախ կենտրոնամետները սիրում են որպես արդյունավետության գործիք, բայց որոշ ընտրողների և աջերի կողմից կասկածանքով են ընդունվում: Այն, հավանաբար, կպարունակի ընտրություններին «արտաքին միջամտության» վերաբերյալ օրինագծեր և քվեարկության տարիքը 16 տարեկան իջեցնելու մասին: Երկաթուղային բարեփոխումների և Հյուսիսային Իռլանդիայի խնդիրների հետ կապված մեղադրանքի շրջանակի վերաբերյալ գործող օրինագծերը կարող են հետաձգվել մայիսից հետո: Իսկ ատենակալների բազմաթիվ դատավարությունները չեղարկելու մասին օրենսդրությունը՝ դատական կուտակումները վերացնելու համար նախատեսված վիճահարույց քայլ, կարող է ներկայացվել մինչև մայիս, բայց նաև տեղափոխվել հաջորդ նստաշրջան:
Լեյբորիստական կուսակցության ճակատագիրը կախված կլինի տնտեսությունից և Ռեյչել Ռիվզի բյուջեից հոկտեմբերի կամ նոյեմբերին, եթե նա դեռ պաշտոնավարի: Մինչ այդ, բոլորի ուշադրությունը կկենտրոնանա այն բանի վրա, թե արդյոք գնաճը և Անգլիայի բանկի տոկոսադրույքները կշարունակեն վերջին ժամանակներս անկումները (բանկային տոկոսադրույքների վերաբերյալ հետագա որոշումները պետք է կայացվեն փետրվարի 5-ին, մարտի 19-ին և ապրիլի 30-ին) և արդյոք Ռիվզը կկարողանա կատարել իր խոստումը՝ «գերազանցել» 2026 թվականին ՀՆԱ-ի դանդաղ աճի կանխատեսումները: Հակառակորդները պնդում են, որ նրա վերջին հարկերի բարձրացումը դժվարացրել է դա: Նախատեսվում է, որ կանցլերը ներդրումներ կփնտրի Դավոսում կայանալիք Համաշխարհային տնտեսական ֆորումում հունվարի 19-ին և կշարունակի առաջ մղել ենթակառուցվածքային նախագծերը՝ աճը խթանելու համար. օդանավակայանների քաղաքականության հայտարարության վերաբերյալ խորհրդակցությունը (որը հարթում է Հիթրոուի ընդլայնման ճանապարհը) սպասվում է մինչև հուլիս:
Ռիվզի գարնանային հայտարարությունը, ամենայն հավանականությամբ, կլինի մարտին, բայց պաշտոնյաները ցանկանում են մեղմել ենթադրությունները՝ ասելով, որ այն կարող է անվանվել պարզապես «գարնանային կանխատեսում»: Անցյալ տարի իրադարձությունները նրան ստիպեցին այն վերածել աննշան ֆինանսական իրադարձության: Արդյո՞ք նա ավելի լավ կգործի այս անգամ՝ իր նախորդ բյուջեում ավելի շատ ճկունության տեղ թողնելուց հետո:
Սթարմերը կփորձի վաճառել իր մինչ այժմ ունեցած նվաճումները, այդ թվում՝ դեղատոմսերի և երկաթուղու վճարների սահմանափակումը, ինչպես նաև դպրոցականների համար նոր համայնքային ախտորոշիչ կենտրոնների և նախաճաշի ակումբների առաջարկը: Նրա օգնականները հունվարին պլանավորում են կենսապահովման արժեքի թեմատիկ այցելություններ: Այնուհետև ապրիլին կլինեն փոփոխություններ, այդ թվում՝ Լեյբորիստական կուսակցության կողմից Universal Credit-ով ընտանիքներին անվճար դպրոցական սննդի ընդլայնման առաջին փուլը, պետական կենսաթոշակի 4.8 տոկոսով բարձրացումը, նվազագույն աշխատավարձի 4.1 տոկոսով բարձրացումը, երկու երեխայի սահմանափակման վերացումը սոցիալական ապահովության համար և նպաստների 3.8 տոկոսով բարձրացումը: Պաշտոնյաները ենթադրում են, որ վարձակալության բարեփոխման մասին օրինագծի հրապարակման ծրագրերը հետաձգվել են այս տարվա համար (հավանաբար մինչև հունվար):
Աշխարհի տարբեր մասերում
Քեյր Սթարմերի Չինաստան կատարած մեծ այցը, որը դեռևս նախատեսված է հունվարի վերջին, կլինի այն ժամանակ, երբ վարչապետի՝ Պեկինի հետ առևտուրը խթանելու և ազգային անվտանգությունը պաշտպանելու խոստումը կհանդիպի դաժան իրականությանը: Կան ուղիղ եթերում բանակցություններ Մեծ Բրիտանիայի պատվիրակության չափի և շրջանակի մասին, օրինակ՝ այն հարցը, թե արդյոք պետք է բերել գործադիր տնօրենների և նախարարների ավելի լայն շրջանակ, ասել է զրույցներից տեղյակ մի անձ: Սակայն անվտանգության հարցում փոխզիջումները կլինեն խիստ և կցուցադրեն Եվրոպայի երբեմնի մեծ տերությունների առջև ծառացած դիլեմաները: Օրինակ՝ նախարարները պետք է որոշեն մինչև հունվարի 20-ը, թե արդյոք Չինաստանը կարող է գերդեսպանատուն կառուցել Լոնդոնի ֆինանսական կենտրոնի մոտ:
Կարիբյան ավազանի երկրները, որոնք պահանջում են պատմական ստրկության համար փոխհատուցում, կարող են իրենց բախումները առաջացնել 2026 թվականին: Պլանավորմանը ծանոթ մի պաշտոնյա ենթադրել է, որ Կարիբյան համայնքի (CARICOM) պատվիրակությունը նախատեսվում է գարնանը, հնարավոր է՝ մարտին, երկար ժամանակ հետաձգված այց կատարել Մեծ Բրիտանիա, մինչդեռ նոյեմբերի 1-ին երկամյա Համագործակցության կառավարությունների ղեկավարների հանդիպումը (CHOGM) տեղի կունենա Անտիգուա և Բարբուդա կարիբյան պետությունում: Մեծ Բրիտանիան ցանկություն չունի վճարումներ առաջարկել: Կապեք ամրակները:
Brexit-ից հետո Մեծ Բրիտանիային ԵՄ-ին մոտեցնելու վերաբերյալ բանակցությունները կակտիվանան երկու կողմերի միջև երկրորդ տարեկան գագաթնաժողովից առաջ (գուցե մայիս կամ հունիս, բայց դեռևս վերջնականապես հաստատված չեն): Մեծ Բրիտանիան դեկտեմբերի վերջին վերադարձավ Erasmus ուսանողական փոխանակման ծրագրին: Երիտասարդների շարժունակության ծրագրի շուրջ բանակցությունները առաջընթաց են գրանցում, սակայն հիմնական հարցը կլինի թվերի սահմանափակման ձևաչափը։ Պաշտպանության և անվտանգության գործընկերության ձևը կլինի մեծ ուշադրության կենտրոնում, սակայն ԵՄ SAFE պաշտպանական ծրագրին վերադառնալու վերաբերյալ բանակցությունները խցանվել են ծախսերի պատճառով։ Թիվ 10 պաշտոնյաները կարծում են, որ կարող են առաջ շարժվել՝ նախքան կարմիր գծերին հասնելը, որը ներառում է ԵՄ մաքսային միությանը չվերադառնալը… սակայն Լեյբորիստական կուսակցության որոշ գործիչներ ցանկանում են անել հենց դա։
ԵՄ-ից ածխածնային ինտենսիվ ապրանքների ներմուծման լրացուցիչ մաքսատուրքերը նախատեսվում է ուժի մեջ մտնեն հունվարի 1-ից։ Մինչդեռ բրիտանացի արտահանողները կկարողանան խուսափել ածխածնային սահմանային կարգավորման մեխանիզմի (CBAM) հարկից, երբ Մեծ Բրիտանիան և ԵՄ-ն ավարտեն համաձայնագիրը, որոշները կարող են այդ ընթացքում տուժել։
Ջիբրալթարի վերաբերյալ պաշտոնական պայմանագիրը, որը վերացնում է բրիտանական տարածքի և Իսպանիայի միջև սահմանային ստուգումները, այս տարի լրացել է, բայց պետք է ստորագրվի նոր տարում, ասել է դրա մասին տեղյակ մի անձ։ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը այս շաբաթ հայտարարել է, որ տեքստը այժմ վերանայման փուլում է, այն բանից հետո, երբ երկու կողմերը քաղաքական համաձայնության հասան 2025 թվականի հունիսին։
Դոնալդ Թրամփի առևտրային քաղաքականությունը մնում է մեծ անհայտը։ ԱՄՆ-ն և Մեծ Բրիտանիան դեռևս վիճում են իրենց հարաբերությունների հիմնական տարրերի շուրջ. Սպիտակ տունը դեռևս ճնշում էր գործադրում Մեծ Բրիտանիայի վրա՝ փոխել ապրանքների և սննդի արտադրության իր չափանիշները, իսկ Թրամփի վարչակազմը դադարեցրեց Մեծ Բրիտանիայի հետ տեխնոլոգիական բարգավաճման մասին համաձայնագիրը։ Թիվ 10-ը հույս ունի, որ ոչինչ չի հետ մնա, այն բանից հետո, երբ լուրեր տարածվեցին, որ դեղագործության ոլորտում վերջերս ձեռք բերված առաջընթացը դեռևս չի վերածվել իրավական տեքստի։
Մեծ Բրիտանիայի նոր դեսպանը Վաշինգտոնում կարևոր դեր կխաղա բանակցությունների ապագայի համար։ Քիր Սթարմերը բախվեց նույն խնդրին, ինչ որ նա բախվեց, երբ ընտրեց անհաջողակ դեսպան Պիտեր Մանդելսոնին՝ քաղաքական խտրականության և դիվանագետի միջև։ Ի վերջո, նա ընտրեց վերջինիս։ Թրամփի դեպքում կատարյալ պատասխան չկա։
Բրիտանական բոլոր կուսակցությունները ուշադիր կհետևեն աշխարհի այլ ընտրություններին՝ համաշխարհային տրամադրության նշանների համար, մասնավորապես՝ նոյեմբերի 3-ին կայանալիք ԱՄՆ միջանկյալ ընտրությունները, որոնք կփորձարկեն, թե արդյոք հանրապետականները կարող են զբաղեցնել և՛ Ներկայացուցիչների պալատը, և՛ Սենատը։ Հունգարիայի ընտրությունները սպասվում են ապրիլին՝ որպես փորձություն աջակողմյան առաջնորդ Վիկտոր Օրբանի համար… Շվեդիան կքվեարկի սեպտեմբերին, իսկ Դանիան՝ հոկտեմբերին՝ որպես փորձություն երկու երկրների սոցիալ-դեմոկրատների համար (և, Դանիայում, թե արդյոք միգրացիայի վերահսկողությունը կարող է հաղթել հանրությանը): Լեյբորիստական կուսակցությունը ցանկանում է Նոր Զելանդիայում վերադարձ մինչև դեկտեմբեր… իսկ Ռուսաստանի Դուման ընտրություններ է անցկացնում մինչև սեպտեմբեր: Ոչ ոք չի կարող կռահել, թե ինչպես կընթանան վերջին ընտրությունները։
Ուկրաինայում խաղաղության հեռանկարները մոտենում են, բայց մնում են անորոշ: Մյունխենի անվտանգության համաժողովը տեղի կունենա փետրվարի 13-ին, իսկ Լոնդոնի Լանկաստեր Հաուսը հունիսի 23-ին կանցկացնի անօրինական ֆինանսների վերաբերյալ գագաթնաժողով… բայց իրականում ցանկացած առաջընթաց, հավանաբար, կլինի շտապ կազմակերպված բանակցությունների միջոցով՝ սովորական օրացույցից դուրս: Մեծ Բրիտանիայի բոլոր ջանքերին չնայած, վերջնական որոշումը, հավանաբար, կկայացվի Կիևի, Վաշինգտոնի և Վլադիմիր Պուտինի միջև, որի Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումը նշում է իր չորրորդ տարեդարձը փետրվարի 24-ին: Միևնույն ժամանակ, Մեծ Բրիտանիայի կառավարության պաշտպանական ներդրումների ծրագիրը հետաձգվել է մինչև 2026 թվականը, քանի որ զինված ուժերի ղեկավարները անհանգստանում են, թե ինչպես գործնականում կաշխատի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ համապատասխան ծախսերը մեծացնելու խոստումը։
Իսրայելը պետք է Քնեսեթի ընտրություններ անցկացնի մինչև հոկտեմբերի 27-ը, բայց դրանք կարող են տեղի ունենալ ավելի շուտ, քանի որ խորհրդարանը կլուծարվի, եթե պետական բյուջեն չհաստատվի մինչև մարտի 31-ը: Սա լարվածության տակ կդնի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի աջակողմյան կոալիցիային այն կարևոր պահին, երբ Ղազան աշխատում է Դոնալդ Թրամփի 20 կետանոց «խաղաղության» ծրագրի վրա (չնայած առանց Թոնի Բլեերի): Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնյաները կարծում են, որ վերջին շաբաթներին որոշակի առաջընթաց է գրանցվել այս ծրագրի երկրորդ փուլի ուղղությամբ, բայց նախարարները նշում են, որ առաջին փուլը «ամբողջությամբ չի իրականացվել», և հարցեր են մնում այն մասին, թե ինչ տեսք կունենա «միջազգային կայունացման ուժը»։
Մեծ Բրիտանիան կփորձի խոսել Սուդանի մասին, որը համակված է դաժան քաղաքացիական պատերազմով՝ «աշխարհում այս պահին տեղի ունեցող ամենավատ հակամարտությունը», ինչպես նշել է Մեծ Բրիտանիայի մի պաշտոնյա։ Կա կապ Մեծ Բրիտանիայի Մերձավոր Արևելքում նուրբ հարաբերությունների հետ, քանի որ Միացյալ Արաբական Էմիրությունները մեղադրվել են հայտնի աշխարհազորին աջակցելու մեջ (ինչը Միացյալ Արաբական Էմիրությունները հերքում է):
Լեյբորիստական կուսակցությունը պահպանել է իր մեծ զրոյական արտանետումների բազմաթիվ խոստումներ, այդ թվում՝ մինչև 2030 թվականը էլեկտրաէներգիայի ցանցը ապաածխածնազերծելու մասին՝ ոչ միայն էներգետիկայի նախարար Էդ Միլիբենդի կողմից իր կողմը պաշտպանելու շնորհիվ։ Սակայն կենսամակարդակի աճը նոր ճնշում է գործադրել, իսկ Թրամփի ընտրությունը հարցը մղել է միջազգային օրակարգից դուրս։ Արդյո՞ք Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը կմասնակցի նոյեմբերին Թուրքիայում կայանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայական հաջորդ գագաթնաժողովին։
Կոտրված Բրիտանիա
Սոցիալական ապահովության բարեփոխումը սերնդային մարտահրավեր է և Լեյբորիստական կուսակցության միասնության ամենամեծ փորձությունը։ Նախկին նախարար Ալան Միլբըրնի կողմից «տնտեսապես ոչ ակտիվ» երիտասարդների վերանայումը նախատեսված է ամռանը, մինչդեռ հաշմանդամության հարցերով նախարար Սթիվեն Թիմսի կողմից PIP նպաստի վերանայումը նախատեսված է աշնանը, իսկ միջանկյալ զեկույցը կհրապարակվի ավելի վաղ։ Վերջինս սկսվել է այն բանից հետո, երբ Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորները տապալել են Սթարմերի՝ հաշմանդամության նպաստը կրճատելու փորձերը։ Անհասկանալի է մնում, թե ինչ կառաջարկի այն կամ ինչպես այն կվերածվի օրենսդրության, առավել ևս՝ արդյոք Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորները թույլ կտան դա։
Լեյբորիստական կուսակցության հարաբերությունները արհմիությունների հետ, կարծես, կվատթարանան։ Բժիշկները դեռևս գործադուլ են անում աշխատավարձի շուրջ, պետական հատվածի աշխատավարձերի վերաբերյալ բանակցությունների հաջորդ փուլը կկայանա գարնանը, և մի ժամանակ բարեկամական UNISON միությունը այս շաբաթ իր նոր առաջնորդ ընտրեց ձախակողմյան աութսայդեր Անդրեա Իգանին: Դա նշանակում է, որ 2026 թվականին UNISON-ը և Unite-ը՝ Լեյբորիստական կուսակցության երկու հիմնական արհմիութենական կողմնակիցները, կարող են քննարկել կուսակցությունից պաշտոնապես անջատվելու հարցը։
Օգնական մահացությունը կարող է օրինականացվել Անգլիայում և Ուելսում, սակայն Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավոր Քիմ Լիդբիթերի կողմից ներկայացված օրինագիծը մեծ հակասություններ է առաջացրել և դանդաղ առաջընթաց է գրանցում Լորդերի պալատում: Լարվածությունը կմեծանա, եթե այն չմոտենա ավարտին մինչև թագավորի ելույթը։
Դպրոցական չափորոշիչների վերաբերյալ սպիտակ թուղթը պետք է հրապարակվի 2026 թվականի սկզբին, և SEND բարեփոխումները կլինեն քաղաքական թեժ թեման: Լեյբորիստական կուսակցության պաշտոնյաները պնդում են, որ դրանք կվերաբերեն խնդիրների (օրինակ՝ ելույթի) վաղ փուլում բռնելուն, այլ ոչ թե աջակցության կրճատմանը: Սակայն տնից դպրոց տրանսպորտի մասին օրինագիծը կտրուկ աճել է, և Reform UK-ը նույնպես վերանայում է այս հարցը։
BBC-ի ապագան (մի փոքր) ավելի պարզ կդառնա։ Այս շաբաթ սկսվեց ազգային հեռարձակողի 10-ամյա թագավորական կանոնադրության վերանայումը, որը կարող է խաթարել նրա ֆինանսավորման մոդելը։ Այս ամենը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ընկերությունը փնտրում է նոր գլխավոր տնօրեն… և պայքարում է Թրամփի կողմից ներկայացված 10 միլիարդ դոլարի դատական հայցի դեմ։ Սակայն կա նաև դրական կողմ։ Մի պաշտոնյա կանխատեսել է, որ BBC World Service-ը նոր տարում կստանա կառավարության ֆինանսավորման նոր տրանշ։
Սոցիալական խնամքի համակարգի ճռռացող բարեփոխումները շարունակում են դանդաղորեն առաջ շարժվել՝ գլխավորելով բազմակողմանի կառավարական ցար Լուիզ Քեյսին։ Քննադատները բողոքել են, որ միջկուսակցական բանակցությունները չափազանց դանդաղ են ընթանում։ Մասնակիցներից մեկը կանխատեսել է, որ սպիտակ ծուխ չի լինի, նախքան Անգլիայի խորհուրդների կողմից փետրվար և մարտ ամիսներին բյուջեների (և խորհուրդների հարկերի բարձրացման) հաստատումը։
Մեծ Բրիտանիայի քանդվող խորհրդարանի վերականգնումը հետ կմղվի։ Վեստմինստերյան պալատի իշխանությունները պետք է նոր տարվա սկզբին հրապարակեն չորս տարբերակների բազմակի ձուլակտորային արժեքի գնահատականները, սակայն պատգամավորներից սպասվում է, որ դրանք կսահմանափակեն մինչև երկուսը և կսկսեն նախապատրաստական աշխատանքները, որի վերաբերյալ քվեարկությունը նախատեսված է հուլիսից որոշ ժամանակ առաջ։ Վերջնական առաջընթացի ուղին կորոշվի միայն 2030-ականների սկզբին։ Եթե, իհարկե, մինչև այդ ժամանակ ամբողջ վայրը չի այրվել։
Բաց մի թողեք
