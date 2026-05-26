ԵՄ հինգ երկրներ կոչ են անում ավելի կոշտ առևտրային զենք կիրառել Չինաստանի դեմ պայքարելու համար

Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիան, Նիդեռլանդները և Լիտվան կոչ են անում դաշինքին ուժ գործադրել Պեկինի հետ լարվածության աճի պայմաններում։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի գլխավորած ԵՄ հինգ երկրներից բաղկացած խումբը կոչ է անում Բրյուսելին ավելի լայնորեն կիրառել սակագներ և այլ պաշտպանական միջոցներ՝ Չինաստանի և այլ երկրների չարաշահող առևտրային գործելակերպի դեմ պայքարելու համար։
Համատեղ ոչ պաշտոնական փաստաթղթում Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիան, Նիդեռլանդները և Լիտվան կոչ են արել ԵՄ-ին ավելի հաճախակի հետաքննություններ սկսել անարդար առևտրային գործելակերպի վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը, որը ուրբաթ օրը տրամադրվել է Եվրահանձնաժողովին և այլ անդամ երկրներին, նաև առաջարկել է ստեղծել նոր, ավելի պաշտպանական առևտրային գործիքներ։
Ոչ պաշտոնական փաստաթուղթը հրապարակվել է այն պահին, երբ Եվրահանձնաժողովը աշխատում է «ավելի վճռական և արդյունավետ առևտրային պաշտպանության քաղաքականության» վրա՝ Պեկինի հետ գործ ունենալու համար։ Բրյուսելը հաջորդ ուրբաթ պետք է ներքին ռազմավարական քննարկում անցկացնի Չինաստանի կողմից ներկայացվող մրցակցային սպառնալիքի վերաբերյալ։
Չնայած փաստաթղթում Չինաստանի անունը հստակորեն չէր նշվում, այն անուղղակիորեն հղում էր կատարում Պեկինին՝ ընդգծելով, որ «Եվրոպական Միության (ԵՄ) որոշ հիմնական առևտրային գործընկերներ խախտում են այս բազմակողմ շրջանակը՝ սահմանելով նոր առևտրային խոչընդոտներ կամ նպաստելով համակարգային և կառուցվածքային արդյունաբերական գերհզորությանը»։
Հաստատագրի ստորագրողները, որոնց թվում են ԵՄ բոլոր խոշորագույն տնտեսությունները, բացառությամբ Գերմանիայի, կոչ էին անում Հանձնաժողովին «ավելի հաճախակի քննարկել պաշտպանության հետաքննություններ սկսելու հնարավորությունը ոլորտային առևտրային խափանումների դեպքում»։ Երկրները նաև կոչ էին անում դաշինքին «ավելի նախաձեռնող» լինել առևտրային կանոնների խախտումները Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը ներկայացնելու հարցում և ավելի շատ մարդկային ռեսուրսներ հատկացնել իր հետաքննչական ստորաբաժանումներին։
Առևտրի կիրարկումն ավելի աշխարհաքաղաքական դարձնելու փորձի շրջանակներում, հինգ երկրները նաև կոչ էին անում «տնտեսական անվտանգությունը» ավելացնել այն չափանիշների շարքում, որոնք գնահատվում են առևտրային պաշտպանության հետաքննություններ սկսելու որոշում կայացնելիս, որոնք կարող են հանգեցնել սակագների և այլ առևտրային պատժամիջոցների։
«Այս մոտեցումը կօգնի պահպանել Միության մնացած արտադրական հզորությունները ռազմավարական ոլորտներում և արժեքային շղթաներում, այդպիսով պաշտպանելով Համայնքի արդյունաբերական բազան», – գրել են նրանք փաստաթղթում, որն առաջին անգամ հրապարակվել է Financial Times-ի կողմից։
Այլ առաջարկները ներառում են գործող օրենսդրության տեխնիկական փոփոխություններ՝ ապահովելու համար, որ օտարերկրյա ընկերությունները չկարողանան շրջանցել ԵՄ առևտրային հետաքննությունները, և քայլ, որը թույլ կտա Հանձնաժողովին անմիջապես կիրառել հակասուբսիդիոնային տուրքեր ընկերությունների վրա: Ներկայումս այդ տուրքերը կարող են կիրառվել միայն երկրների և ապրանքների նկատմամբ։
Խումբը նաև առաջ քաշեց այսպես կոչված «դիմակայունության գործիքի»՝ «միջոլորտային առևտրային պաշտպանության գործիքի» գաղափարը, որը կարող է ակտիվացվել, երբ այլ առևտրային պաշտպանության գործիք կիրառելի չէ, և լրացուցիչ տուրքերի կամ սակագնային քվոտաների գաղափարը՝ «եվրոպացի արտադրողներին պաշտպանելու համար»։
Ուրբաթ օրը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ արեց ԵՄ-ին ոգեշնչվել ԱՄՆ-ից ռազմավարական արդյունաբերությունները պաշտպանելուն ուղղված առևտրային միջոցառումների հարցում: «Գլոբալ անհավասարակշռությունների» դեմ պայքարը, այդ թվում՝ Չինաստանի կողմից աշխարհի մնացած մասը իր արտահանումներով ողողելու խնդիրը, նույնպես Ֆրանսիայի կողմից ընտրված գլխավոր խնդիրն է G7-ի առաջնորդների գագաթնաժողովի համար, որը այն կհյուրընկալի Էվիան-լե-Բենում հունիսի 15-ին:
