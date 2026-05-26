Լեհաստանի աջակողմյանները տապալում են Կրակովի լիբերալ քաղաքապետին՝ նոր հարված հասցնելով Տուսկին

Ընդդիմադիր «Իրավունք և արդարադատություն» (PiS) և ծայրահեղ աջ «Կոնֆեդերացիա» կուսակցությունները մտադիր են տեղական հանրաքվեներում մրցակցել իշխող «Քաղաքացիական կոալիցիա» կուսակցության հետ։
ՎԱՐՇԱՎԱ — Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը կիրակի օրը մեծ անհաջողություն կրեց, քանի որ Կրակովի ընտրողները ճնշող մեծամասնությամբ աջակցեցին լիբերալ քաղաքապետ Ալեքսանդր Միշալսկիին պաշտոնանկ անելու աջակողմյան արշավին՝ արդյունք, որը կարող է ոգեշնչել նմանատիպ ջանքեր Լեհաստանի այլ վայրերում։
Քաղաքացիական կոալիցիայի քաղաքական գործիչ և կուսակցության տարածաշրջանային գրասենյակի ղեկավար Միշալսկին ընտրվել է 2024 թվականին՝ Վարշավայի քաղաքապետ Ռաֆալ Տրզասկովսկու կողմից ընդունված կանաչ քաղաքային քաղաքականությանը նման օրակարգով։
Նկատելով շրջակա միջավայրի վրա նախատեսված սահմանափակումների և կայանատեղիի վճարների բարձրացման վերաբերյալ դժգոհության աճը՝ այս տարվա սկզբին ընդդիմադիր «Իրավունք և արդարադատություն» (PiS) կուսակցությունը և ծայրահեղ աջ «Կոնֆեդերացիան» սկսեցին ժողովրդական արշավ և հավաքեցին ավելի քան 130,000 ստորագրություն՝ քաղաքապետին հետ կանչելու համար, որին նրանք բնութագրում էին որպես անհաղորդ, էլիտար տեխնոկրատ։
Կիրակի օրվա հանրաքվեին մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցողների գրեթե 30 տոկոսը, որի վավերականության շեմը 26.98 տոկոս էր։ Քվեարկածների 97.93 տոկոսը կողմ է արտահայտվել քաղաքապետի պաշտոնանկությանը, մինչդեռ ընդամենը 2.1 տոկոսը դեմ է եղել դրան։ X-ում գրառման մեջ Միշալսկին ընդունել է արդյունքները՝ ընդգծելով, որ «տեղական ժողովրդավարությունը հենց բնակիչների կողմից վերջնական խոսքի իրավունքի դրսևորումն է»։
«Ամեն ինչ այնպես չէ, ինչպես ես նախատեսել էի», – հավելել է նա։ «Ես նաև գիտեմ, որ որոշ որոշումներ և դրանց շուրջ առաջացած հույզերը շատ բնակիչների մոտ իմ նկատմամբ վստահությունը կորցնելու պատճառ են դարձել»։
Հանրաքվեի արդյունքները PiS-ի և Confederation-ի համար մեծ հաղթանակ են, որոնք Կրակովում տեղի ունեցած պաշտոնանկությունը համարում են լիբերալ քաղաքային կառավարություններին մարտահրավեր նետելու ավելի լայն արշավի առաջին քայլը։ Տուսկի «Քաղաքացիական կոալիցիա» կուսակցությունը վերահսկում է մայրաքաղաք Վարշավան և տարածաշրջանային մայրաքաղաքների մեծ մասը, և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին թիրախավորելով՝ Լեհաստանի աջակողմյան կուսակցությունը տեսնում է վարչապետի կառավարումը ազգային մակարդակով մարտահրավեր նետելու միջոց։
X-ում հազվագյուտ գրառման մեջ PiS կուսակցության առաջնորդ Յարոսլավ Կաչինսկին բարձր է գնահատել Կրակովում կայացած արդյունքները, որոնք, նրա խոսքով, «միայն սկիզբն էին»։
«Այս կառավարությունը ոչնչացնում և կասկածի տակ է դնում ամեն ինչ, ինչը ժողովրդավարական է», – գրել է նա։ «Ահա թե ինչու Կրակովի բնակիչները նրանց կարմիր քարտ ցույց տվեցին։ Ես շնորհավորում եմ Կրակովի բոլոր բնակիչներին, ովքեր հրաժարվեցին վախենալ և պայքարում են իրենց քաղաքի համար»։
Հարցազրույցի OGB կազմակերպության կողմից անցկացված նախնական հարցումը ցույց է տվել, որ ընտրողների ավելի քան 28 տոկոսը որպես իրենց գլխավոր դժգոհությունը նշել է քաղաքի ցածր արտանետումների գոտին (LEZ)՝ Միշալսկու կենտրոնամետ նախորդ Յացեկ Մաջրովսկու կողմից ներդրված համակարգ՝ Կրակով աղտոտող տրանսպորտային միջոցների մուտքը սահմանափակելու համար։ Չնայած Կրակովի բնակիչները ազատված են գոտու կանոններից, ակտիվիստներին հաջողվել է ծրագիրը ներկայացնել որպես «սովորական» քաղաքացիների վրա չափազանց մեծ բեռ։
LEZ-ի զայրույթի քաղաքական օգտագործումը Կրակովում արտացոլում է ավելի լայն եվրոպական միտում։ 2019 թվականին Մադրիդի ներկայիս կենտրոնամետ քաղաքապետ Խոսե Լուիս Մարտինես Ալմեյդան կարողացավ հեռացնել իր կենտրոնամետ նախորդին՝ Մանուելա Կարմենային՝ խոստանալով վերացնել LEZ-ը, որը, ի վերջո, պահպանեց իր կառավարությունը։ «Լավ քայլ»-ի՝ բնակելի տարածքներում մեքենաների երթևեկությունը կրճատելու և նոր հեծանվային ուղիներ կառուցելու միջոցառումների ամբողջության նկատմամբ զայրույթը նմանապես հանգեցրեց «Կանաչների» և կենտրոնամետ ձախ կուսակցությունների հսկայական կորուստների Բրյուսել 2024-ում։
Հարցված ընտրողների ավելի քան 14 տոկոսը նույնպես դժգոհություն է հայտնել Միշալսկու կողմից քաղաքային պաշտոնները քաղաքական ընկերներով կուտակելու ենթադրյալ փաստից։ Քաղաքապետը համակարգված կերպով մերժել է այդ մեղադրանքները՝ պնդելով, որ նշանակումները հիմնված են որակավորման վրա։
Չնայած ընտրողները նշել են, որ իրենք նույնպես դժգոհ են Կրակովի պարտքից, որը լեհական քաղաքների շարքում ամենաբարձրն է, նրանք, ի վերջո, իրենց զայրույթը կենտրոնացրել են քաղաքապետի վրա։ Ընտրողները հնարավորություն ունեին արձակելու ամբողջ քաղաքային խորհուրդը, որտեղ Քաղաքացիական կոալիցիան ունի տեղերի մեծամասնությունը, սակայն այդ քվեարկությանը մասնակցությունը չի գերազանցել արդյունքի վավերականության համար անհրաժեշտ 30.59 տոկոսի շեմը։
Քաղաքը այժմ կկառավարվի ժամանակավոր հանձնակատարի կողմից մինչև քաղաքապետի նոր ընտրությունները, որոնք պետք է տեղի ունենան երեք ամսից։
