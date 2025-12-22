Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի ֆեյսբուքյան գրառումը.
«Ադրբեջանից հնչող «խաղաղասիրական» կոչերը շարունակվում են։
Հայատյաց կոչերով հայտնի ադրբեջանցի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան երկու օր առաջ իր տված հարցազրույցում ասել է․ «Յուրաքանչյուրը պետք է իր ոլորտում համապատասխան քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի մենք՝ որպես հաղթող պետություն, կարողանանք հաղթանակի արդյունքները հասցնել վերջնական մակարդակի։ Մենք պետք է լուծենք մեզնից կախված խնդիրները և այժմ նաև պետք է հայկական հասարակությանը վարժեցնենք այս իրողությանը։ Սա 200 տարի շարունակ սխալ տեղեկատվությամբ ձևավորված հիվանդ հասարակություն է։ Այժմ մենք դա պետք է փոխենք քայլ առ քայլ․․․»։
Հենց երեկ հաղորդման շրջանակներում ես բացատրում էի, որ մեր հակառակորդը խնդիր է դրել փոխել ինքնության գիտակցման մասին մեր ընկալումները, դա արվում է գերազանցապես ՀՀ ներկայիս կառավարության միջոցով»։
