Եվ դու՝ իմ սեր – And You My Love

Երգը սկսվում է ոչ թե հնչյունով, այլ շնչով։ Այն պահից, երբ մարդը նստում է մենակ և հասկանում է՝ աշխարհում կա մեկը, ում մասին կարելի է խոսել միայն շշուկով։
“And You My Love”-ը սիրո մասին չէ՝ այն սիրուց հետո մնացած լռության մասին է։ Այն սիրո, որ չի պայթում, չի այրում, այլ դանդաղ մտնում է մարդու մեջ ու մնում այնտեղ՝ ինչպես մշտական ցավ, որին սովորում են։
Այս երգում սերը կանգնած է մի քիչ հեռու։ Այն չի մոտենում, չի խոստանում, չի փրկում։ Այն պարզապես կա։ Եվ հենց այդ «լինելն» է ծանր։
Chris Rea-ի ձայնը այստեղ ոչ թե երգում է, այլ ընդունում։ Ընդունում է, որ սերը երբեմն ոչ թե երջանկություն է, այլ ճշմարտություն, որին պետք է դիմանալ։
Երգը նման է մթնած սենյակի, որտեղ լույսը չի վառվում, բայց դու ամեն ինչ տեսնում ես։ Յուրաքանչյուր բառ՝ կես ասված, կես պահված։ Յուրաքանչյուր հնչյուն՝ ինչ-որ բան կորցրած մարդու քայլ։
“And you my love…” այդ խոսքերը չեն հնչում որպես խոստովանություն։ Դրանք հնչում են որպես փաստ։ Ինչ-որ բան, որ չի փոխվելու, ինչքան էլ աշխարհը փոխվի։
Այս երգը չի խնդրում պատասխան։ Այն գիտի, որ սերը միշտ մենակ է վերջանում։ Բայց նույնիսկ այդ մենակության մեջ կա մի խաղաղություն՝ ցավալի, բայց ազնիվ։
Եվ երբ երգը ավարտվում է, մարդը չի ուզում լռել։ Նա պարզապես նստում է և մտածում մեկ մարդու մասին, ում անունը չի ասում, բայց ում մասին ամեն ինչ արդեն հայտնի է։
“And You My Love”-ը երգ չէ լսելու համար։ Դա երգ է հիշելու համար։ Մեկ մարդու։ Մեկ պահի։ Մեկ զգացողության, որ երբեք ամբողջությամբ չի անցնում։
Սիմոն Սարգսյան
Ահա և երգի բառերը․
Ես այսօր գիշեր չեմ քնի
Գուցե երբեք չքնեմ
Անցյալի մեղքերը եկել են
Տեսեք, թե ինչպես են նրանք միասին նստում
Իմ պատուհանիս գոգին
Իմ դռան ետևում
Եվ ես գիտեմ պատճառը
Ինչի համար են նրանք բոլորը այստեղ եկել
Դու, իմ սեր
Իմ քաղցր, քաղցր սեր
Դու ես այն, ինչի պատճառով է այս ամենը
Հանձնվելը հեշտ է
Գիտեմ, որ դու ինձ վնաս չես տալիս
Բայց քո անմեղությունը հետապնդում է ինձ
Ամենամահացու հմայքը
Օ՜, ես պետք է ինչ-որ սխալ բան արած լինեմ
Մութ ու հեռավոր օրը
Քանի որ ես լիովին և լավ գիտեմ այս գիշեր
Ահա թե ինչպես պետք է վճարեմ
Եվ դու, իմ սեր
Իմ քաղցր, քաղցր սեր
Դու ես այն, ինչի պատճառով է այս ամենը
Օ՜, դու, իմ սեր
Իմ քաղցր, քաղցր սեր
Դու ես այն, ինչի պատճառով է այս ամենը․ Այո ․․․
Բաց մի թողեք
Ճանապարհը լուռ է այս երեկո։ Ասֆալտը փայլում է, ինչպես հին վինիլը․ Մահացել է Chris Rea-ին․ Տեսանյութեր․ Լուսանկար
Լուվրը վերաբացվել է աշխատանքային պայմանների վերաբերյալ գործադուլը դադարեցնելու մասին աշխատակիցների քվեարկությունից հետո
Արժեքավոր նվեր՝ հայ ջութակահարներին․ Լուսանկար