Հայկ Մարությանը կմասնակցի 2026-ի ընտրություններին

Երևանի նախկին քաղաքապետ, դերասան Հայկ Մարությանը սոցցանցի իր էջում հայտնել է, որ մասնակցելու է 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին:

Մարությանը ընտրություններին կմասնակցի սոցիալ-դեմոկրատական ուղղվածության «Նոր ուժ» կուսակցությամբ։

Արմավիրի մարզպետի սեփական բաքը զոդողը մահացավ

Եկող տարի 46 համայնքներում սպասվում են ՏԻՄ ընտրություններ

Երեքն էին ագրեսիվ՝ Սափեյանը, Դուրգարյանը և Պետրոսյանը․ Տեր Վրթանես

Դեկտեմբերի 25-ի աստղագուշակ․ Դժվարություններից խուսափելն ավելի հեշտ կլինի նրանց համար, ովքեր …

Իշխանության անճարությունը ինչ աստիճանի է հասել, որ «հայրենասիրություն» են փնտրում հարսանյաց սրահներում…

Փորձում են լռեցնել դիմադրության բոլոր օջախները, կոծկել սեփական հանցագործությունները… 

