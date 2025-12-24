Հայկ Մարությանը կմասնակցի 2026-ի ընտրություններին

Երևանի նախկին քաղաքապետ, դերասան Հայկ Մարությանը սոցցանցի իր էջում հայտնել է, որ մասնակցելու է 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին:
Մարությանը ընտրություններին կմասնակցի սոցիալ-դեմոկրատական ուղղվածության «Նոր ուժ» կուսակցությամբ։
Երևանի նախկին քաղաքապետ, դերասան Հայկ Մարությանը սոցցանցի իր էջում հայտնել է, որ մասնակցելու է 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին:
Մարությանը ընտրություններին կմասնակցի սոցիալ-դեմոկրատական ուղղվածության «Նոր ուժ» կուսակցությամբ։
Բաց մի թողեք
Արմավիրի մարզպետի սեփական բաքը զոդողը մահացավ
Եկող տարի 46 համայնքներում սպասվում են ՏԻՄ ընտրություններ
Երեքն էին ագրեսիվ՝ Սափեյանը, Դուրգարյանը և Պետրոսյանը․ Տեր Վրթանես