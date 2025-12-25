«Եվրոպան պայքարի մեջ է», – պնդեց նա՝ «կայսերական նկրտումների և կայսերական պատերազմների» «անողոք» աշխարհում

Իր վերջին ելույթներում, մասնավորապես՝ 2025 թվականի Միության վիճակի (SOTEU) ելույթում, Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը տարին ամփոփեց որպես «պայքար ամբողջական և խաղաղ մայրցամաքի համար» և էական «Եվրոպայի անկախության պահ»։
Նրա ամփոփագրում ընդգծվեց ԵՄ-ի կողմից իր ճակատագրի վերահսկողությունը ստանձնելու անհրաժեշտությունը արագ փոփոխվող, զրոյական գումարով աշխարհում։ Հիմնական թեմաներն էին՝
Անվտանգություն և պաշտպանություն. ԵՄ-ի սեփական պաշտպանության և անվտանգության կարողությունների վրա հիմնական ուշադրություն՝ ռազմական պատրաստվածության բարձրացման և Ուկրաինային աջակցելու ճանապարհային քարտեզով։
Տնտեսական մրցունակություն և անկախություն. Եվրոպական արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների խթանման, բյուրոկրատիայի կրճատման և արդար մրցակցության ապահովման անհրաժեշտության ընդգծում, ներառյալ չինական էլեկտրական մեքենաների սուբսիդիաների հետաքննությունը։
Կանաչ և արդյունաբերական գործարք. Վերահաստատելով ապաածխածնացման հանձնառությունը՝ միաժամանակ աջակցելով արդյունաբերություններին նոր «Մաքուր արդյունաբերական գործարքի» միջոցով՝ եվրոպական մրցունակությունն ու աշխատատեղերի ստեղծումն ապահովելու համար։
Սոցիալական արդարություն. մատչելի բնակարանաշինության հարցերի լուծում, գյուղացիներին արդար մրցակցությամբ աջակցելը և սոցիալական իրավունքների պաշտպանությունը։
Ժողովրդավարություն և արժեքներ. շեշտը դնելով ժողովրդավարության պաշտպանության վրա միջամտությունից և ապատեղեկատվությունից, ինչպես նաև անդամ պետություններում օրենքի գերակայության ամրապնդման վրա։
Ֆոն դեր Լեյենը մշտապես պնդել է, որ ԵՄ-ն վերջին «պատմական ճգնաժամերից» (համավարակը և Ուկրաինայում պատերազմը) դուրս է եկել «ավելի ուժեղ, քան հինգ տարի առաջ»՝ բազմաթիվ առումներով, նշելով բարձր զբաղվածությունը և ցածր գնաճը որպես իր հանձնաժողովի գործունեության հիմնական նվաճումներ։
Հիմնական ուղերձը միասնության, հրատապության և Եվրոպայի բարգավաճման և անկախության համար վճռականորեն գործելու ընդհանուր կամքի կոչ է։
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լիամասշտաբ ներխուժումից երեքուկես տարի անց Եվրոպայում պատերազմը 2025 թվականին Եվրոպական Միության վիճակի մասին ելույթի կենտրոնում էր, ինչպես 2022 թվականին։
Ինչպես ամեն տարի, Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը (Քրիստոնեա-դեմոկրատական միություն/ԵԺԿ) այսօր ելույթ ունեցավ Եվրախորհրդարանում՝ ամփոփելու և առաջիկա ամիսների իր ամենակարևոր ծրագրերը հայտարարելու համար։
Նա իր ելույթի սկզբից տոնը սահմանեց. «Եվրոպան պայքարի մեջ է», – պնդեց նա՝ «կայսերական նկրտումների և կայսերական պատերազմների» «անողոք» աշխարհում։ Մարդիկ կարող են «զգալ, թե ինչպես է հողը շարժվում իրենց տակ», և «մենք պարզապես չենք կարող սպասել, որ այս փոթորիկը անցնի»։ Բարեբախտաբար, նա նաև լուծում ուներ ձեռքի տակ՝ եվրոպական «անկախության պահ», որը ստեղծվել է անդամ պետությունների, ԵՄ ինստիտուտների և Եվրախորհրդարանում «եվրոպամետ ժողովրդավարական ուժերի» միջև «միասնության» շնորհիվ։
Ելույթի ամենատպավորիչ պահը նույնպես շատ վաղ էր, երբ ֆոն դեր Լեյենը պատմեց ուկրաինացի դեռահասի (որը ներկա էր խորհրդարանում որպես հյուր) պատմությունը, որին առևանգել էին ռուս զինվորները և ազատ արձակել միայն իր տատիկի քաջարի ջանքերի շնորհիվ։ Ընդհանուր առմամբ, Ռուսաստանի կողմից ներկայացվող սպառնալիքը, որին ֆոն դեր Լեյենը աներկբա անդրադարձավ, ելույթի հիմնական թեման էր։
Այն փաստը, որ ռուսական անօդաչու թռչող սարքերը նախորդ գիշեր մտել էին Լեհաստանի օդային տարածք, նրա նախազգուշացումներին շատ սուր հրատապություն հաղորդեց։ «Եվրոպան լիակատար համերաշխություն է ցուցաբերում Լեհաստանի հետ» հիմնական արտահայտությունը, թեև ակնհայտորեն բարի մտադրություններ ուներ, մի փոքր տարօրինակ հնչեց. վերջիվերջո, Լեհաստանը Եվրոպայի մաս է կազմում, և համերաշխությունը սովորաբար ցուցաբերվում է ուրիշների նկատմամբ, այլ ոչ թե ինքդ քեզ նկատմամբ։ Սակայն, ընդհանուր առմամբ, ուղերձը հստակ էր. Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը՝ «աշխարհաքաղաքական հանձնաժողովի» կարգախոսը հորինած կինը, կարծում է, որ Եվրոպան վտանգի մեջ է և պատրաստ է գործողություններ ձեռնարկել։
Իհարկե, Ռուսաստանը և Ուկրաինան միակ թեմաները չէին, որոնք քննարկվել էին Եվրոպական Միության վիճակի մասին այս ելույթում։ Անդրադարձ կատարվեց նաև այլ աշխարհաքաղաքական թեժ կետերի, ինչպիսիք են Ղազան և ԱՄՆ-ն, ինչպես նաև տնտեսական և սոցիալական քաղաքականությանը, կլիմայի և էներգետիկայի, միգրացիոն քաղաքականությանը և օրենքի գերակայությանը: Այս հոդվածը ներկայացնում է SOTEU-ի որոշ հիմնական հարցերի վերաբերյալ կարճ վերլուծությունների ժողովածու, որոնք գրվել են մի քանի համալսարանների և վերլուծական կենտրոնների փորձագետների կողմից: Ելույթի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է գտնել Հանձնաժողովի կայքում՝ բնօրինակ բազմալեզու տեքստի և անգլերեն թարգմանության հետ միասին։
Պաշտպանություն. «Անկախության» մարտահրավերը
Այս տարվա SOTEU ելույթում գրեթե ամեն ինչ ինչ-որ կերպ արդիական էր Եվրոպայի ինքնապաշտպանության ունակության ավելի լայն հարցի համար: Եվրոպայի առջև ծառացած մարտահրավերները չեն սահմանափակվում միայն եվրոպական բանակների տրամադրության տակ գտնվող տանկերի կամ կործանիչների (կամ անօդաչու թռչող սարքերի) քանակով, այլ ընդգրկում են ամեն ինչ՝ թվային ինքնիշխանությունից մինչև առևտուր: Այս ոլորտներից շատերում Եվրոպայի կախվածությունը Միացյալ Նահանգներից (կամ Չինաստանից) վտանգավոր է եղել, եթե ոչ նույնիսկ մահացու: Եվ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը բարձր նշաձող սահմանեց. նա այլևս չէր խոսում «ռազմավարական ինքնավարության» մասին, այլ Եվրոպայի «անկախության» պահի մասին։
Եվրոպական անվտանգության և պաշտպանության վերաբերյալ ֆոն դեր Լեյենի ասած բազմաթիվ հետաքրքիր բաներից «Եվրոպան կպաշտպանի իր տարածքի յուրաքանչյուր թիզը» նախադասությունը, թերևս, ամենաուշագրավն էր, քանի որ այն պատճենում է ՆԱՏՕ-ի 2022 թվականի «դաշնակիցների տարածքի յուրաքանչյուր թիզը պաշտպանելու» խոստումը։ Միայն Եվրոպան, և հատկապես ԵՄ-ն որպես ինստիտուտ, այսօր չունի կառույցներ, որոնք իրականում կապահովեն կոլեկտիվ պաշտպանություն ՆԱՏՕ-ից դուրս։ Բայց դա կարող է լինել ապագան։ Ինչ էլ որ լինի, մարտահրավերը, որը Եվրոպայում ոչ ոք չի ցանկացել բարձրաձայն ասել, այժմ առկա է։
Ուկրաինան շարունակում է բարձր տեղ զբաղեցնել Եվրոպայի անվտանգության օրակարգում։ SOTEU ելույթը տեղի ունեցավ դրամատիկ համատեքստում՝ Ռուսաստանի կողմից Լեհաստանի օդային տարածքի աննախադեպ խախտմամբ անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով։ Այն փաստը, որ Լեհաստանը և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները խոցել են անօդաչու թռչող սարքերից մի քանիսը բարձրակարգ և թանկարժեք կործանիչներ օգտագործելով, ավելի է ընդգծում հայտարարված նոր նախաձեռնությունների հրատապությունը՝ Եվրոպայի անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիայի հետ հասնելուն նպաստելու համար, ինչպիսիք են Արևելյան թևային հսկողությունը, որը ներառում է անօդաչու թռչող սարքերի պատը, Որակյալ ռազմական առավելությունը և Ուկրաինայի հետ անօդաչու թռչող սարքերի դաշինքը։
Բաց մի թողեք
Սուրբ Ծնունդը դառնում է Եվրոպայի մշակութային պատերազմների նոր ճակատագիծ
Եվրոպական առաջնորդները համերաշխություն են հայտնում Դանիային՝ Գրենլանդիայի վերաբերյալ Թրամփի վերջին սպառնալիքից հետո
Դասական դիվանագիտությունը «մահանում է»