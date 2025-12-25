ԱՄՆ վիզայի արգելքը թիրախավորում է նախկին եվրահանձնակատար Բրետոնին՝ սոցիալական ցանցերի ենթադրյալ գրաքննության պատճառով

Վաշինգտոնը հայտարարեց, որ արգելել է ԵՄ նախկին տեխնոլոգիական հանձնակատար Թիերի Բրետոնին և չորս այլ եվրոպացի ակտիվիստների մուտքը ԱՄՆ տարածք, որոշում, որը Բրետոնը որակեց որպես «Մաքքարթիի կախարդների որս»։
Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը վիզայի արգելքներ է կիրառել Եվրամիության նախկին հանձնակատարի և չորս այլ անձանց նկատմամբ՝ մեղադրելով նրանց ամերիկյան սոցիալական ցանցերի հարթակներին օգտատերերին և նրանց տեսակետները գրաքննության ենթարկելու մեջ։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ասել է, որ վիզայի արգելքի թիրախում գտնվող հինգ անձինք «կազմակերպված ջանքեր են գործադրել ամերիկյան հարթակներին ստիպելու գրաքննության, դեմոնետիզացիայի և ճնշելու ամերիկյան տեսակետները, որոնց նրանք դեմ են»։
«Այս արմատական ակտիվիստները և զենք դարձած ՀԿ-ները առաջ են մղել օտարերկրյա պետությունների կողմից գրաքննության դեմ պայքարը՝ յուրաքանչյուր դեպքում թիրախավորելով ամերիկացի խոսնակներին և ամերիկյան ընկերություններին», – ասել է Ռուբիոն հայտարարության մեջ։
Ռուբիոն սկզբում չի անվանել թիրախում գտնվողներին, սակայն ԱՄՆ հանրային դիվանագիտության փոխնախարար Սառա Ռոջերսը նրանց նույնականացրել է X-ում՝ մեղադրելով անձանց «ամերիկյան խոսքի գրաքննությունը խթանելու» մեջ։
Ամենաբարձր մակարդակի թիրախը ֆրանսիացի նախկին գործարար Տիերի Բրետոնն էր, որը 2019-ից 2024 թվականներին զբաղեցրել է ներքին շուկայի հարցերով եվրահանձնակատարի պաշտոնը։
Ռոջերսը Բրետոնին անվանել է ԵՄ թվային ծառայությունների մասին օրենքի (DSA) «գլխավորը», որը ԵՄ թվային ոլորտի կանոնագիրք է, որը Եվրոպայում գործող հիմնական սոցիալական ցանցերի հարթակներում սահմանում է բովանդակության մոդերացիա և այլ չափանիշներ։
Վիզայի արգելքները նաև ուղղված էին գերմանական HateAid ոչ առևտրային կազմակերպության Աննա-Լենա ֆոն Հոդենբերգին և Ժոզեֆին Բալոնին, Մեծ Բրիտանիայում գործող «Գլոբալ դեզինֆորմացիայի ինդեքս»-ի համահիմնադիր Քլեր Մելֆորդին և ԱՄՆ-ում գործող «Թվային ատելության դեմ պայքարի կենտրոնի» բրիտանացի գործադիր տնօրեն Իմրան Ահմեդին։
Բրետոնը X-ի վիզայի արգելքին արձագանքել է՝ գրելով. «Արդյո՞ք Մաքքարթիի կախարդների որսը վերադարձել է»։
«Հիշեցնենք. Եվրոպական խորհրդարանի՝ մեր ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված մարմնի 90%-ը և բոլոր 27 անդամ պետությունները միաձայն քվեարկել են DSA-ի օգտին», – հավելել է Բրետոնը։ «Մեր ամերիկացի ընկերներին. «Ցենզուրան այնտեղ չէ, որտեղ դուք կարծում եք»»։
Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն ասել է, որ Ֆրանսիան «խստորեն դատապարտում է» վիզային սահմանափակումները՝ հավելելով, որ Եվրոպան «չի կարող թույլ տալ, որ իրենց թվային տարածքը կարգավորող կանոնները ուրիշների կողմից պարտադրվեն իրենց վրա»։
«Թվային ծառայությունների մասին օրենքը (ԹԾՕ) ժողովրդավարական ճանապարհով ընդունվել է Եվրոպայում… այն բացարձակապես ոչ մի արտատարածքային ազդեցություն չունի և ոչ մի կերպ չի ազդում Միացյալ Նահանգների վրա», – ասել է Բարոն։
Երեք ոչ առևտրային կազմակերպությունները նույնպես մերժել են Վաշինգտոնի պնդումները և քննադատել են երեքշաբթի օրվա վիզայի արգելքի որոշումը։
Ո՞ր նամակն էր ամեն ինչ սկսել։
Ռոջերսը հատուկ հղում է կատարել Բրետոնի կողմից X-ի սեփականատեր Էլոն Մասկին 2024 թվականի օգոստոսին ուղարկված նամակին՝ նախքան Մասկի՝ ԱՄՆ նախագահի այն ժամանակվա թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հետ հարցազրույցը։
Նամակում Բրետոնը զգուշացրել է Մասկին, որ նա պետք է հետևի Թվային ծառայությունների մասին օրենքին, ըստ այդ ժամանակվա հաղորդագրությունների։
Ռոջերսը մեղադրեց Բրետոնին «չարագուշակորեն հիշեցնելու» Մասկին X-ի իրավական պարտավորությունների և DSA-ի ներքո «անօրինական բովանդակության» և «ապատեղեկատվության» պահանջների ենթադրյալ չպահպանման համար շարունակվող «պաշտոնական վարույթների» մասին»։
Փետրվարին ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը պաշտոնը ստանձնելուց հետո իր առաջին կարևոր ելույթներից մեկում քննադատեց այն, ինչ նա անվանեց Եվրոպայում գրաքննության ջանքեր, որոնք նա արտասանեց Մյունխենի անվտանգության համաժողովում։
Նա պնդեց, որ առաջնորդները «սպառնացել և ահաբեկել են սոցիալական ցանցերի ընկերություններին՝ գրաքննելու այսպես կոչված ապատեղեկատվությունը», օրինակ բերելով COVID-19 լաբորատոր արտահոսքի տեսությունը։
DSA-ն սահմանում է, որ խոշոր հարթակները պետք է բացատրեն բովանդակության մոդերացիայի որոշումները, ապահովեն թափանցիկություն օգտատերերի համար և ապահովեն, որ հետազոտողները կարողանան կատարել կարևոր աշխատանք, օրինակ՝ հասկանալ, թե որքանով են երեխաները ենթարկվում վտանգավոր բովանդակության։
ԵՄ թվային կանոնագիրքը դարձել է ամերիկացի պահպանողականների համար միավորման կետ, ովքեր այն համարում են Եվրոպայում և դրանից դուրս աջակողմյան մտածողության ձայների դեմ գրաքննության զենք, մեղադրանք, որը Բրյուսելը հերքում է։
Եվրահանձնաժողովը օգոստոսին մերժեց ԱՄՆ գրաքննության մեղադրանքները՝ դրանք անվանելով «անհեթեթություն» և «լիովին անհիմն»։
Այս ամսվա սկզբին Եվրահանձնաժողովը Մասկի X-ը հայտնաբերեց DSA-ի կանոնները խախտող՝ գովազդի թափանցիկության և ստուգման մեթոդների վերաբերյալ, ինչը ևս մեկ աղմուկ բարձրացրեց ԱՄՆ-ում։
