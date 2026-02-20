Խուզարկություններ՝ Մերձավանում. շուրջ 20 հասցեում այս պահին գործողություններ են ընթանում

Արմավիրի մարզում շուրջ երկու տասնակ հասցեներում խուզարկություն է իրականացվում։ Մասնվորապես, մեր տեղեկություններով` ՆԳՆ-ն ուժերը կենտրոնացրել է Մերձավանում։
ՆԳՆ մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց տեղեկությունը, նշելով՝ այլ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Հավելյալ տեղեկության դեպքում կտեղեկացնեն։
ՀՀ քննչական կոմիտեից հայտնել են, որ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում կատարվում են քննչական գործողություններ:
Բաց մի թողեք
Աջափնյակում կրակոցներից հետո մարզերում տոտալ ստուգումներ են, Գյումրիում՝ առավել ևս
Նոր մանրամասներ նախորդ օրը Աջափնյակում արյունալի միջադեպից
Արշակ սրբազանին վերագրվող տեսագրությունների կեղծ լինելը հաստատող փորձագիտական եզրակացությունները