20/02/2026

EU – Armenia

Խուզարկություններ՝ Մերձավանում. շուրջ 20 հասցեում այս պահին գործողություններ են ընթանում

infomitk@gmail.com 20/02/2026 1 min read
police vost e1758777954840

Արմավիրի մարզում շուրջ երկու տասնակ հասցեներում խուզարկություն է իրականացվում։ Մասնվորապես, մեր տեղեկություններով` ՆԳՆ-ն ուժերը կենտրոնացրել է Մերձավանում։

ՆԳՆ մամուլի քարտուղար Նարեկ Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց տեղեկությունը, նշելով՝ այլ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Հավելյալ տեղեկության դեպքում կտեղեկացնեն։

ՀՀ քննչական կոմիտեից հայտնել են, որ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում կատարվում են քննչական գործողություններ:

