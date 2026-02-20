20/02/2026

EU – Armenia

Թրամփի փեսան նշանակվել է Սպիտակ տանը նախկինում գոյություն չունեցած պաշտոնում

infomitk@gmail.com 20/02/2026 1 min read
Trump

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր փեսային՝ գործարար Ջարեդ Քուշներին, նշանակել է Սպիտակ տան՝ խաղաղության հարցերով հատուկ դեսպանորդի նոր պաշտոնում։

Թրամփն այս մասին հայտարարել է փետրվարի 19-ին իր «Խաղաղության խորհրդի» նիստի ժամանակ։

Թրամփը նշել է Քուշների դերը Մերձավոր Արևելքում նոր դիվանագիտական ​​համաձայնագրերում (Աբրահամի համաձայնագրեր) և ընդգծել, որ ոչ ոք չէր կարող նման հաջողության հասնել։

«Դու խելացի տղա ես։ Մենք նրան նշանակում ենք խաղաղության հարցերով հատուկ դեսպանորդ։ Ես ձեզ կասեմ, նայեք այս երկու տղաներին՝ գոնե մտավոր տեսանկյունից մենք երաշխավորված ենք», – ասել է ԱՄՆ ղեկավարը՝ նկատի ունենալով նաև Մերձավոր Արևելքի հարցերով հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Վիտկոֆֆին։

Պաշտոնը ստեղծվել է հատուկ Քուշների համար. այն նախկինում գոյություն չի ունեցել։

