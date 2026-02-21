21/02/2026

Թրամփը ներառում է Ալի Խամենեիի, նրա որդու ֆիզիկական վերացումը

Թրամփի վարչակազմը պատրաստ է քննարկել առաջարկը, որը թույլ կտա Իրանին «խորհրդանշականորեն» հարստացնել ուրան, եթե դա ամբողջությամբ կվերացնի միջուկային զենք մշակելու հնարավորությունը, Axios-ին ասել է ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյան։

Թրամփին նաև ներկայացվել են ռազմական տարբերակներ, այդ թվում՝ սցենարներ, որոնք ենթադրում են Իրանի գերագույն առաջնորդի դեմ ուղղակի հարված։

ԱՄՆ պաշտոնյաների խոսքով՝ Իրանի ծրագիրը պետք է լինի չափազանց համոզիչ, քանի որ այն պետք է հաղթահարի կասկածամտությունը թե՛ Թրամփի վարչակազմի ներսում, թե՛ նրա տարածաշրջանային դաշնակիցների շրջանում։

«Նախագահ Թրամփը պատրաստ է ընդունել գործարքը, եթե այն էական է, և եթե նա կարողանա այն ներկայացնել որպես ներքին քաղաքական հաղթանակ։ Եթե իրանցիները ցանկանում են խուսափել հարվածից, նրանք պետք է մեզ առաջարկ անեն, որը չեն կարող մերժել։ Նրանք շարունակում են բաց թողնել իրենց հնարավորությունների պատուհանը։ Եթե նրանք խաղեր խաղան, համբերությունը կսպառվի», – հայտարարել է ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյան։

Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին ասել է, որ իրանական առաջարկը պատրաստ կլինի առաջիկա երկու-երեք օրվա ընթացքում։ Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ-ում և Իսրայելում, Axios-ի աղբյուրների համաձայն՝ Թրամփը կարող է հարձակում սկսել արդեն այս շաբաթավերջին։

Թրամփի որոշ խորհրդականներ կոչ են անում համբերատար լինել՝ հավատալով, որ ամերիկյան ռազմական ներկայության աճին զուգընթաց նրա բանակցային դիրքերն ամրապնդվում են։ Այնուամենայնիվ, նույնիսկ մտերիմ խորհրդականները խոստովանում են, որ չգիտեն, թե ինչ որոշում կկայացնի նախագահը կամ երբ։

«Նախագահը դեռ չի որոշել՝ հարվածե՞լ, թե՞ ոչ։ Ես գիտեմ սա, քանի որ հարված չի եղել։ Նա կարող է երբեք չհարվածել։ Կամ կարող է վաղը արթնանալ և ասել՝ «Բավական է», – ասել է ավագ խորհրդականներից մեկը։

Նրա խոսքով՝ Պենտագոնը Թրամփին ներկայացրել է տարբեր տարբերակներ, այդ թվում՝ սցենար, որը ներառում է Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի, նրա որդու՝ Մոջթաբայի և հոգևորականության այլ անդամների ֆիզիկական վերացումը։ Երկրորդ աղբյուրը հաստատել է, որ նման ծրագիր քննարկվել է մի քանի շաբաթ առաջ։

Մեկ այլ խորհրդական նշել է. «Թրամփը բոլոր տարբերակները բաց է պահում։ Նա կարող է որոշել հարձակվել ցանկացած պահի»։

Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Աննա Քելլին ասել է, որ միայն նախագահը գիտի, թե ինչ որոշումներ կարող է կայացնել։

