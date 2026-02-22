Արաբական երկրները դեմ են, որ իրենց տարածքից ԱՄՆ հարվածի Իրանին

Արաբական երկրները, որոնք հանդիսանում են Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներ, ներառյալ՝ Սաուդյան Արաբիան, ԱՄԷ-ն ու Հորդանանը եւ որտեղ մոտ 40 հազար ամերիկացի զինվորական կա տեղակայված, դեմ են, որպեսզի Իրանին հարվածելիս՝ Միացյալ Նահանգներն օգտագործի իրենց տարածքները։ Այս մասին հայտնում է CBS News-ը։
Հաղորդման համաձայն, արաբական երկրները մտավախություն ունեն, որ Իրանը կարող է պատասխան շատ ծանր հարված հասցնել իրենց տարածքներում գտնվող ամերիկյան օբյեկտներին։
Բացի արաբական միջնորդներից, որոնք կողմ են որպեսզի Թեհրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրը կարգավորի դիվանագիտական ճանապարհով, ռազմական լուծմանը դեմ է հանդես գալիս նաեւ Թուրքիան։
Այդ երկրները նաեւ դեմ են, որպեսզի Իրանում վարչակարգ փոխվի։ The Wall Street Journal-ը հայտնում է նաեւ, որ Միացյալ Նահանգներում կողմ են սահմանափակ հարվածներ հասցնել Իրանին՝ մասնավորապես ռազմական եւ կառավարական օբյեկտներին, որպեսզի Թեհրանին ստիպեն գնալ Միացյալ Նահանգներին ձեռնտու պայմաններով միջուկային գործարքի՝ խուսափելով հանդերձ լայնամասշտաբ պատերազմից։
Դա կարող է տեղի ունենալ առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում։
