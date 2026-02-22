Եկեղեցու հարևանությամբ սպանված տղան պայմանագրային զինծառայող էր. բացառիկ մանրամասներ

Սևանում տեղի է ունեցել դանակահարություն, սպանվել է Տավուշի մարզի 20-ամյա բնակիչ Արամ Խաչատրյանը։
Դանակահարությունը տեղի է ունեցել «Գարաժ» կոչվող թաղամասում, եկեղեցու հարևանությամբ. նախնական տեղեկություններով՝ դեպքը տեղի է ունեցել աղջկա պատճառով, և Խաչատրյանին սպանել է աղջկա եղբայրը։
Մեզ ՆԳՆ-ից հայտնել էին, որ դեպքի առնչությամբ կա երկու ձերբակալված։
Նշենք, որ սպանված Արամ Խաչատրյանը պայմանագրային զինծառայող էր՝ «Պաշտպան հայրենյաց» ծրագրի շահառու։
