Հունաստանի հնացած էլեկտրացանցը մեղադրվում է աղետալի անտառային հրդեհների համար

Հրդեհավտանգ անտառներում թուլացած էլեկտրահաղորդման գծերը անհամաչափորեն հրդեհել են երկիրը։
ԱԹԵՆՔ — Հունաստանի հնացած էլեկտրացանցից կայծերը պատասխանատու են երկրի ամենաավերիչ անտառային հրդեհների անհամաչափ մասի համար, ըստ Հունաստանի հրկիզման հանցագործությունների հետաքննության վարչության նախնական տվյալների և վերջին հրդեհների հետաքննությունների ապացույցների։
Թեև էներգետիկ ենթակառուցվածքները կազմում են անտառային հրդեհների միայն փոքր մասը, էլեկտրական ցանցից բռնկված հրդեհները հաճախ բռնկվում են ամենավտանգավոր պայմաններում՝ ուժեղ քամիների ժամանակ, էլեկտրաէներգիայի մեծ պահանջարկի ժամանակահատվածներում և հաճախ հեռավոր, հրդեհավտանգ տարածքներում, ինչը մեծացնում է դրանց արագ տարածման և աղետալի դառնալու հավանականությունը։
Հրշեջ հանցագործությունների դեմ պայքարի ստորաբաժանման տվյալներով՝ էլեկտրական ցանցին կապված հրդեհները կազմում են այս տարի Հունաստանում այրված հողերի մոտ 75 տոկոսը։
Հուլիսի վերջին երկու մահացու անտառային հրդեհներ՝ մեկը արևմտյան Ատտիկայում և մեկը Կրետե կղզում, նույնպես կապված էին էլեկտրական ցանցի հետ՝ Հունաստանի հրշեջ ծառայության նախնական եզրակացությունների համաձայն։ Հրդեհները ոչնչացրել են ավելի քան 36,000 ակր և սպանել չորս մարդու։
«2025 թվականին այրված 10 խոշոր հրդեհներից վեցը և 55 տոկոսը պայմանավորված էին էլեկտրական ցանցով», – ասաց Էլիաս Ցիրիտիսը, Հունաստանի վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամի անտառային հրդեհների դեմ պայքարի գործողությունների համակարգողը։ «Վիճակագրորեն ասած՝ հրդեհների մեծ մասը կարող է չսկսվել էլեկտրական ցանցից, բայց սրանք են, որոնք առաջացնում են ամենախոշոր, ավերիչ հրդեհները»։
Էլեկտրահաղորդման գծերի թուլացումը կամ թուլացումը, մալուխների հետ շփվող բուսականությունը, փոխանցման սարքավորումների վրա կուտակված փոշին և այլ նմանատիպ խափանումները կարող են կայծեր առաջացնել: Ռիսկը մեծանում է ուժեղ քամիների և էլեկտրաէներգիայի մեծ պահանջարկի ժամանակահատվածներում, երբ հնացող ենթակառուցվածքները ավելի մեծ ծանրաբեռնվածության տակ են։
Հունաստանի էլեկտրացանցի մեծ մասը տեղադրվել է տասնամյակներ առաջ և անցնում է գետնի վրայով՝ հրդեհների հակված անտառներով և ավելի ու ավելի անմարդաբնակ գյուղական տարածքներով: 1960-ականներին երկիրը ընտրեց վերգետնյա ցանցը՝ որպես էլեկտրաէներգիան երկրով մեկ տարածելու ավելի էժան միջոց, մինչդեռ 2009 թվականին սկսված երկարատև ֆինանսական ճգնաժամը ավելի շատ սահմանափակեց համակարգում ներդրումները։
Քննադատները նշում են, որ Հունաստանը չափազանց դանդաղ է գործել բաշխիչ գծերը թաղելու և ցանցը ավելի ու ավելի ծանր հրդեհային պայմաններին հարմարեցնելու համար։
«Մենք տարիներ առաջ բարձրացրել ենք այս հարցը՝ կոչ անելով շտապ ինչ-որ բան անել էլեկտրացանցի հետ», – ասել է Հրշեջ ծառայության թոշակառու գեներալ-լեյտենանտ և հրկիզման հանցագործությունների ստորաբաժանման նախկին տնօրեն Քրիստոս Կալոգերոպուլոսը: «Մենք կոչ ենք անում անհապաղ ստորգետնյա մալուխներ անցկացնել»։
Հունաստանի էլեկտրաէներգիայի բաշխման օպերատոր HEDNO-ն հերքում է այն ենթադրությունները, որ ցանցը անտառային հրդեհների հիմնական պատճառն է, նշելով, որ 2025 թվականին գրանցված անտառային հրդեհների միայն մոտ 1 տոկոսն է վերագրվել էլեկտրացանցին, համեմատած ԱՄՆ-ում մոտ 3 տոկոսի հետ։ Ընկերությունը նաև հայտնել է, որ իր անձնակազմերը տեղակայվել են խոշոր հրդեհային ճակատներում՝ արտակարգ ծառայություններին աջակցելու և տուժած համայնքներին էլեկտրաէներգիան վերականգնելու համար։
«HEDNO-ին հեշտությամբ թիրախավորելը, երբ հրդեհ է բռնկվում, չի ծառայում ո՛չ ճշմարտությանը, ո՛չ էլ հանրության պաշտպանությանը, այլ ստեղծում է կեղծ տպավորություններ և, շատ դեպքերում, կարծես թե, ծառայում է կարճաժամկետ նպատակահարմարություններին և եսասիրական օրակարգերին՝ թաքցնելով տեղական պատասխանատվությունը», – ասվում է ընկերության հայտարարության մեջ։
Կրետեում հրդեհից հետո իշխանությունները ձերբակալել են HEDNO ցանցի շահագործման և սպասարկման երկու մենեջերների, որոնք ավելի ուշ ազատ են արձակվել։ Վիոտիայում, որտեղ հուլիսի վերջին հրդեհը տարածվել էր արևմտյան Ատտիկայում, քննիչները կասկածում են, որ կայծերը առաջացել են մասնավոր քամու էլեկտրակայանի սարքավորումներից։ Անցյալ շաբաթ ձերբակալվել են տեղի քաղաքապետը, կապալառուն և ընկերության սեփականատերը։
Էներգետիկայի նախարար Ստավրոս Պապաստավրուն ասել է, որ կառավարությունը նախատեսում է խստացնել մասնավոր էներգետիկ նախագծերը կարգավորող կանոնները: Սակայն մասնագետները զգուշացնում են, որ մասնավոր օպերատորների վրա կենտրոնանալը կարող է մթագնել ծերացող հանրային ցանցի ավելի լայն խնդիրը:
Կաբելների ստորգետնյա տեղափոխումը թանկ և ժամանակատար է, ասել է Աթենքի գյուղատնտեսական համալսարանի անտառների պաշտպանության դոցենտ Պալեոլոգոս Պալեոլոգուն:
Պալեոլոգուն ասել է, որ հետազոտողները պետք է հասանելիություն ունենան էլեկտրահաղորդման գծերի և հենասյուների տեղակայման վերաբերյալ մանրամասն տվյալներին, որպեսզի մոդելավորեն, թե որտեղ է ցանցն առավել խոցելի: «Եթե մենք ունենայինք այդ տեղեկատվությունը, մենք կարող էինք նրանց ասել, թե որտեղ է նրանց ցանցը խոցելի և որտեղ կարող է հրդեհ բռնկվել», – ասել է նա: «Քանի որ բյուջեն սահմանափակ է, մենք պետք է առաջնահերթություն տանք ամենադժվար տարածքներին»:
Կառավարությունն այժմ օգտագործում է ԵՄ վերականգնման և դիմադրողականության հիմնադրամի միջոցները՝ ստորգետնյա մալուխների ֆինանսավորման համար: Այն ասում է, որ բաշխման ցանցի ստորգետնյա մասնաբաժինը հասել է մոտ 14 տոկոսի:
Բաց մի թողեք
Բակայի վերադարձը. Հունգարիայի նոր նախագահը Օրբանից հետո անցումային շրջանում
Գերմանիայի ժամանակակից հրաշքը. Եկեղեցիները կորցնում են հավատացյալներին, բայց գումար են վաստակում
Տուգանել են ավելի քան կես միլիարդ դոլարով